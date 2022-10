Stipendium für Elite-Uni : So geht’s nach Harvard

Vielen erscheint ein Studium an Amerikas prestigeträchtigster Universität wegen der hohen Studiengebühren unrealistisch. Dabei kann ein Stipendium den Großteil der Kosten decken. Was gilt es bei der Bewerbung zu beachten?

Rund um Boston an Amerikas Ostküste ist eine Fülle an Hochschulen angesiedelt, sodass man mit Fug und Recht von einer Akademiker-Blase sprechen kann. Besonders konzentriert ist das Studentenleben in Bostons Vorort Cambridge: Hier liegen das Massachusetts Institute of Technology (MIT) und Harvard nur fußläufig auseinander. Tufts und Boston University, Boston College sowie Brandeis University sind bequem mit der Bahn erreichbar. Doch die meisten Harvard-Studierenden verlassen Cambridge selten, denn wohl nirgendwo in den riesigen USA lassen sich so einfach derart inspirierende Gespräche „auf einen Kaffee“ führen wie im „Tatte“ am quirligen Harvard Square oder in der Lamont Library im Harvard Yard, wo 1636 alles begann.

Hanno Mußler Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

Damals von evangelischen Theologen gegründet, zieht die heute älteste und prestigeträchtigste amerikanische Universität Studenten aus aller Welt an, auch Deutsche. Die meisten Studierenden in Harvard wirken ungemein diszipliniert. Kaffee-Verabredungen gehen selten über eine Stunde hinaus, Vorlesungen schwänzen gibt es kaum, Klassenstärken überragen selten 50 Personen, oft herrschen „Mitmach-Atmosphäre“ und hohes Lehrniveau. Doch viele Deutsche schrecken Harvards Studiengebühren von jährlich rund 65 000 Euro und die hohen Lebenskosten in den USA. Die meisten dürften daher ein Studium hier für Träumerei halten. Doch was viele nicht wissen: Die Studienstiftung des deutschen Volkes vergibt hoch dotierte Stipendien.