Resistenztrick : Wie Darmkrebszellen ihren Nachbarn beim Überleben helfen

Absterbende Darmkrebszellen helfen offenbar ihren Nachbarzellen dabei, sich vor Medikamenten zu schützen. Das haben Forscher des Frankfurter Georg-Speyer-Hauses und der Goethe-Universität herausgefunden. Das Team um Florian Greten und Mark Schmitt sieht darin eine Erklärung für die Resistenz fortgeschrittener Darmtumoren gegenüber gängigen Chemotherapien.

Die Wissenschaftler stellten fest, dass Darmkrebszellen, die mit Zytostatika traktiert wurden, beim Absterben Adenosintriphosphat ausstoßen. Diese Verbindung, auch als zelluläre „Energiewährung“ bekannt, dient hier als Botenstoff. Sie dockt an Rezeptoren der benachbarten Tumorzellen an und setzt dort einen Signalweg in Gang, der den Zellen das Überleben ermöglicht.

Effizienz von Chemotherapie wird um ein Vielfaches erhöht

In präklinischen Experimenten konnten Greten und Schmitt zeigen, dass die Effizienz einer Chemotherapie um ein Vielfaches erhöht wird, wenn die Kommunikation zwischen den sterbenden Zellen und ihren Nachbarn unterbunden wird. Nach Ansicht von Schmitt liefern die Ergebnisse einen „vielversprechenden Ansatzpunkt“, um neue Kombinationstherapien für die Behandlung fortgeschrittener kolorektaler Karzinome zu entwickeln. Die Forscher wollen ihren Therapie-Ansatz nun in Zusammenarbeit mit dem Frankfurt Cancer Institute an Patienten testen.