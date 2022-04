Wetterforschung : Hagel aus dem 3-D-Drucker soll Vorhersagen verbessern

An der Uni Mainz untersuchen Forscher in einem einzigartigen Windkanal das Verhalten von Niederschlagsteilchen. Ihre Arbeit soll helfen, Wetterberichte präziser zu machen.

Faustgroß sind die Argumente für seine Forschung, die Miklós Szakáll in einer Präsentation zeigt. So groß wie die Löcher in der Scheibe eines Autos, das aussieht, als sei es mit einem Sturmgewehr beschossen worden. So groß wie das Hagelkorn, besser gesagt: der Eisklumpen, den ein Mann auf dem zweiten Foto in den Händen hält. Solcher Hagel kann einen Menschen töten. Und selbst wenn die Körner nicht den Durchmesser einer Grapefruit erreichen, können sie auf Äckern, in Weinbergen und Obstplantagen enorme Schäden verursachen.

Szakáll und seine Kollegen wollen Warnungen vor solchen Unwettern verbessern – indem sie in einer kaminartigen Konstruktion Kugeln aus Kunststoff und Eis zum Schweben bringen und sie dabei mit Hochleistungskameras filmen. In einem vertikalen Windkanal, der nach Angaben der Uni Mainz weltweit einzigartig ist, untersuchen sie die Eigenschaften von Hagelkörnern, um mit ihren Daten Modelle für Wettervorhersagen zu optimieren.