Kolumne „Nine to five“ : Rote Rosen für den Chef

Wer sich mal so richtig alt aussehen lassen möchte, der sollte in die Rolle des Berufsjugendlichen schlüpfen: in lässiger Playboy-Pose in den Porsche hechten, sich mit steifer Hüfte aus dem tiefen Sitz schälen, als Mittfünfziger in jeden zweiten Satz ein „cool“ einstreuen oder die Kollegen mit Emojis aller Art fluten.

Ursula Kals Redakteurin in der Wirtschaft, zuständig für „Jugend schreibt“. Folgen Ich folge

Genau das tut seit Kurzem die mittelalte Kollegin K., die mit zwei Jahrzehnten Verspätung die kunterbunte Welt der Emojis entdeckt hat. Anfangs setzte sie zaghaft auf ein konventionelles Smiley, damit kann man ja nix falsch machen. Mundwinkel hoch oder runter, Winke-Winke – das versteht jeder.

Beharrlich arbeitete sie sich sodann tiefer in die riesige Auswahl der Emoticons ein. Kein Halten gibt es mehr, seitdem jüngere Mitarbeiter zum Team gestoßen sind und sorglos mit Herzchen, oft flammenden, um sich werfen oder Kussmünder anhängen. Sie sind trainiert durch die niedlichen Piktogramme ihrer Online-Communitys, in denen sie sich tummeln.

Frau K.s Lernkurve ist steil. Sie wird mutiger, testet 3-D und kombiniert kleine Bildgeschichten. Als Tierfreundin hat sie weiße Kaninchen entdeckt, aktiviert schwarze Katzen und psychede­lische Einhörner. Es ist ihr schnurzpiepegal, was der kü­chen­psychologisch versierte Traum­deuter im Team ihr da an „unausgelebter Erotik“ anhängen will.

Mehr zum Thema 1/

Klatschende Hände für den Chef, rote Rosen für den Lieblingskollegen, Me-Too wird ausgeblendet. Ich freue mich, ich ärgere mich, ich wundere mich – es ist eine praktische Art, ihre Gefühls­lage auch in der mimikfreien Onlinewelt auszudrücken.

Manchmal, wenn sie ihre Bildschirmbrille verlegt hat, vergreift sie sich bei den Emojis. Sei’s drum. Frau K. sagt: „Das spart Zeit. Ärgert sich mal jemand, weil ich ihm einen Affen geschickt habe, greife ich zum Hörer. Kommt selten vor. Punkt, Punkt, Komma, Strich, Daumen hoch.“