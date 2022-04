Arbeitsalltag im Büro : Wenn der Arbeitskollege nicht aufhört zu nörgeln

Aktualisiert am

Manche Kollegen nörgeln sich durch den Arbeitstag. Das nervt nicht nur, es schadet anderen und der Leistungsfähigkeit. Was tun?

Ein Miesmacher war Gero schon immer. Sein Klagen hat mich schon während Corona heruntergezogen. Seit ich aber täglich die Kriegsbilder vor Augen habe, kann ich sein dauerndes Motzen über Lappalien kaum mehr ertragen!“ Einer in der Bürogemeinschaft spricht aus, was die anderen denken. Der Nörgler kontaminiert die Arbeitsatmosphäre in dem Team aus IT-Spezialisten, aus dem die Szene stammt.

Für Stänkerer ist die ganze Woche Montagmorgen, das Glas immer halb leer, und alles um sie herum ist sowieso doof. Jede schwungvolle Idee wird mit einem drögen „Meinen Sie wirklich?“ ausgebremst, jede Schaffensfreude im Keim erstickt. Die Frankfurter Psychologin Felicitas von Elverfeldt schafft durch Ironie Distanz: „Nörgler meinen vermutlich, sie hätten bei schlechter Laune Meldepflicht und müssten alle unbedingt sofort davon in Kenntnis setzen. Oder sie sind der Meinung, den Optimisten würden einfach nur die Fakten fehlen.“ Norbert Rohleder, Professor für Personalmanagement und soziale Interaktion an der Hochschule Mainz, nennt zwei klassische Strategien, die kurzfristig helfen können: „Auf Durchzug schalten, den Querulanten ignorieren, bis er Ruhe gibt. Und den Kontakt vermeiden oder auf das notwendige Maß reduzieren.“ Das ändert zwar nichts an der Gesamtsituation, dient aber immerhin der unmittelbaren Entlastung.