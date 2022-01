Große Auftritte im Beruf : Was gegen Lampenfieber helfen kann

Drei Tage vorher plagen sie Schlafstörungen, Bauchschmerzen und zittrige Nervosität. „Lampenfieber habe ich wirklich extrem krass“, sagt Via Jikeli. In Aufregung vor dem Auftritt zu sein ist bei der 24-Jährigen sozusagen systemimmanent, denn sie studiert Schauspiel an der berühmten Berliner Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch. „Lampenfieber ist einfach eine Berufskrankheit“, findet sie. „Fièvre de rampe“, Rampenfieber, hieß das im 19. Jahrhundert, wenn Bühnenkünstlern unter den Gaslampen heiß wurde. Selbst Superstars sind davor nicht gefeit. So flüchtete die Sängerin Adele zu Beginn ihrer Karriere während eines Konzerts in Amsterdam durch den Notausgang von der Bühne. Auch zehn Jahre später hat sie trotz ihres Könnens und weltweiter Erfolge noch immer Panik, vor Publikum aufzutreten.

Ursula Kals Redakteurin in der Wirtschaft, zuständig für „Jugend schreibt“. Folgen Ich folge

Patentrezepte gegen die Angst vor dem Auftritt hat auch 600 Kilometer weiter in Bad Honnef Clara von Sydow nicht. Aber die Businesstrainerin kennt sich mit dem Thema gut aus – denn nicht wenige suchen Rat und Hilfe bei ihr, wenn eine fiepsige Stimme und flacher Atem nicht mehr mit dem Verstand zu bändigen sind. Das ist längst nicht nur für Schauspieler relevant, sondern in vielen Berufen. Führungskräfte müssen oft Reden halten und auch manch einfacher Mitarbeiter mal eine Ergebnispräsentation vor Kollegen und Vorgesetzten.