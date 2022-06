Die Karrierefrage : Ist die Stimmung hier vergiftet?

Schöner Schein: Wie giftige Pilze recht malerisch aussehen können, so erfasst man auch Schieflagen in der Unternehmenskultur oft nicht auf den ersten Blick. Bild: dpa

Es gab eine Zeit, da waren Besprechungen ein Albtraum für Ann-Carolin Helmreich. Nicht etwa, weil die ehemalige Vertriebs- und spätere Personalleiterin nicht gut vor Menschen sprechen konnte. Sondern weil ihr nach jedem Meeting entweder der Ko-Vertriebsleiter oder ihr Geschäftsführer sagten, dass sie so nicht mit Mitarbeitenden sprechen dürfe und alles falsch mache. Selbst wenn die Standpauke mal ausfiel, blieb dennoch ihre Angst davor. „Ich habe daraufhin alles hinterfragt, was ich mache“, sagt Helmreich. Sie richtete ihre Arbeit nur noch an den Erwartungen anderer aus, konnte irgendwann selbst im Privatleben keine Entscheidungen mehr treffen. „Einmal hatte ich eine Panikattacke im Supermarkt, weil ich mich zwischen verschiedenen Pesto-Sorten entscheiden musste“, erzählt sie.

Was Helmreich zu schaffen machte, war das Verhalten ihrer Vorgesetzten und Kollegen – ein klassischer Fall von toxischer Arbeitskultur. 85 Prozent der Führungskräfte in deutschen Unternehmen zeigen zumindest teilweise toxisches Verhalten, hat ein Forschungsprojekt dreier deutscher Universitäten aus dem Jahr 2020 ergeben. Dazu gehört nicht nur ein Chef, der sich öfter mal im Ton vergreift. Es sind vielmehr die kleinen Dinge, die schieflaufen und sich über eine lange Zeit anstauen. So beschreibt es Christina Hoon, Professorin für Betriebswirtschaftslehre an der Universität Bielefeld und Mitautorin der Studie: „Toxisches Verhalten ist all das, was die Stimmung im Team vergiftet.“