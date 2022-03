Die Karrierefrage : Wie entkomme ich dem Zoom-Stress?

Stundenlang in den Computer zu starren und die Kollegen in Form kleiner Bildchen vor sich zu sehen – das ist für viele Berufstätige inzwischen Alltag geworden. Zoomen ist inzwischen zum Oberbegriff geworden für die Veranstaltung von Videokonferenzen, unabhängig vom Anbieter. Doch der psychischen Gesundheit tut das Dauer-Zoomen nicht gut.

Immer öfter taucht in der Fachliteratur nämlich der Begriff der „Zoom-Fatigue“ auf: Die Betroffenen sind müde und erschöpft und fühlen sich überfordert. In einer Umfrage des Instituts für Beschäftigung und Employability in Ludwigshafen gaben zwei von drei der 330 Befragten – vor allem Führungskräfte und Personalmanager – an, sie würden Zoom-Fatigue spüren, mehr als jeder Achte immer und fast alle regelmäßig. Die Betroffenen klagten am häufigsten über Konzentrationsstörungen und das Gefühl, ungeduldig oder genervt zu sein.