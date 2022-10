Tratsch als soziale Hygiene : Lästert mehr!

Zwei Professorinnen der Universität St. Gallen passierte das, wovor sich vermutlich alle, die in Onlinemeetings arbeiten, fürchten. Sie lästerten nach einer Onlinevorlesung über ihre Studenten – und vergaßen dabei, die Videoaufnahme zu stoppen. Sie unterhielten sich darüber, dass die männlichen Kursteilnehmer interessierter wirkten. Eine der beiden sagte sogar: „Ja, die Frauen sind komplett verloren“, berichtet das „St. Galler Tagblatt“. Anschließend landete ihr Gespräch zusammen mit der Vorlesung im Onlineportal der Studenten. Dass ihre Aussagen dort für Unmut sorgten, überrascht nicht. Das Ende vom Lied: Die beiden Dozentinnen entschuldigten sich und sprachen sich mit den Studenten aus.

Während Angestellte im Büro bei solchen Gesprächen einfach die Tür zumachen, sodass sie keiner hören kann, sind bei Onlinemeetings und vergleichbaren Formaten viele unsicher, wann sie über wen reden können. Und: Zu Hause gibt es weniger Gelegenheit zum Lästern. In einer Umfrage des Softwareentwicklers Atlassian im Sommer 2021 gaben rund 45 Prozent der Befragten an, dass sie im Homeoffice weniger Zeit mit informellen Gesprächen verbracht haben. Etwa 40 Prozent sagten sogar, dass die soziale Interaktion innerhalb ihrer Abteilung unter dem Homeoffice gelitten hat. „Damit hat auch das Tratschen und Lästern abgenommen“, sagt Myriam Bechtoldt, Psychologieprofessorin mit Schwerpunkt Arbeits- und Organisationspsychologie an der EBS Universität in Oestrich-Winkel und Wiesbaden.