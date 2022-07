Studentenverbindungen : Bundesschwestern für immer?

Das Schöne war, dass man nie allein war. In der alten, fast ehrwürdigen Villa herrschte durchgehend Trubel, in der großen, dreckigen Küche traf man zu jeder Tages- und Nachtzeit jemanden an, selbst die Toilette war dauerbelegt. Und ehrlich gesagt, genau so hatte ich mir das Studentenleben vorgestellt, als ich mich als Erstsemester in eine mir vollkommen unbekannte Stadt wagte. Zu Beginn meines Studiums wurde ich Teil einer studentischen Damenverbindung.

Der Anfang

Die Studentinnen, die mir damals die Hausführung gaben, waren alle älter als ich, sie wirkten reif und kompetent. Der Verein, den sie beschrieben, eine Damenverbindung, machte einen guten Eindruck. Frisch aus der Schule, wusste ich damals sowieso noch nicht, was Studentenverbindungen überhaupt sind. Kein Wunder also, dass es mir nicht komisch vorkam, dass im großen, holzgetäfelten Saal des Hauses ein Glaskasten mit einem ausgestopften Fuchs stand. Ein typisches Maskottchen von Verbindungen. Schon in der Eingangshalle prangte das Wappen der Verbindung. Schließlich berichteten mir die „Damen“ eifrig über das Sozialleben des Vereins, von den regelmäßigen Koch- und Spieleabenden unter der Woche und größeren Verbindungsveranstaltungen am Wochenende. Ich war das erste Mal von zu Hause ausgezogen und dachte sofort: „Hier bin ich geborgen, hier gehöre ich dazu.“ Ich entschloss mich, schnell einzuziehen.