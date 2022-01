Mitarbeiter-Mobilität : Endet jetzt das Zeitalter der Dienstwagen?

Aktualisiert am

Das Dienstfahrrad ist in den vergangenen Jahren zum Renner geworden, auch Mobilitätsbudgets sind neuerdings im Trend – allerdings noch mit vielen offenen Fragen.

Wegen günstiger Leasingraten für Mitarbeiter sind teure E-Bikes als Firmenrad gefragt: Blick in die Produktionshalle des Luxusherstellers Riese & Müller mit Sitz bei Darmstadt Bild: Sandra Schildwächter [FAZ-Recht

Unbegrenzte Mobilität, Ausdruck der Anerkennung vom Arbeitgeber, für manche auch noch ein wenig Prestige bei den Nachbarn: Das sollte jahrzehntelang der Dienstwagen bieten. Aber längst beschränkt sich das Mobilitätsangebot von Unternehmen nicht mehr auf die Frage „Dienstwagen ja oder nein?“. Mobilität bekommt immer mehr Facetten.

Tobias Piller Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

Nicht ganz so universell einsetzbar wie ein Auto, aber dafür viel mehr im Trend ist inzwischen das Dienstfahrrad. Gemeint sind damit vor allem Elektrofahrräder mit Preisen, die gut und gern zwischen 4000 und 6000 Euro liegen können, aber auch Lastenfahrräder, die noch einmal deutlich mehr kosten. Diese Vehikel sind zu Prestigeobjekten aufgestiegen, gerade in manchem urbanen, klimasensiblen, postmodernen Milieu. Finanziell sieht das auch noch ganz schlau aus: Das übliche, mit Diesel- oder Benzinmotor angetriebene Firmenauto zur privaten Nutzung, immer wieder mit dem Schlagwort „Dienstwagenprivileg“ versehen, musste schon lange mit spürbaren Beiträgen an das Finanzamt bezahlt werden: Wer etwa 20 Kilometer vom Arbeitsplatz entfernt wohnt, muss innerhalb eines Jahres 19,2 Prozent des Listenpreises versteuern.