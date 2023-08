Aktualisiert am

Der Mann, dem vermeintlich der Ansturm von Chinesen und anderen Asiaten bevorsteht, wirkt ganz entspannt. Womöglich liegt das an seiner jahrzehntelangen Erfahrung im Geschäft, die man ihm nicht sofort ansieht. Womöglich an stabilem Grundoptimismus. Es ist wohl eine Mischung aus beidem. Kai Schiefelbein, Geschäftsführer von Stiebel Eltron , hört bisweilen, dass es Unternehmen wie seinem an den Kragen geht.

Wärmepumpen verkaufen? Heikel! Ein politisch aufgeladenes Minenfeld mit aufgeblähter Nachfrage und neuen Billiganbietern. Hat der deutsche Mitbewerber Viessmann nicht gerade an Carrier aus Amerika verkauft, um dem Preiskampf zu entgehen, der nicht zu gewinnen sei? Schiefelbein ist Aufgeregtheit fremd. Seine Haltung: Nur die Ruhe.