Studentische Bewegung : „Die Lehre muss neu gedacht werden“

Das Netzwerk Plurale Ökonomik bemängelt Einseitigkeit in der VWL. Im Gespräch erklären zwei Vorstandsmitglieder, warum das nichts mit Mathefaulheit zu tun hat und was sich aus ihrer Sicht ändern muss.

Das Netzwerk Plurale Ökonomik hat sich viel vorgenommen: die Volkswirtschaftslehre revolutionieren. Was treibt Sie an?

Svea Junge Redakteurin in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

Rieper: Uns treibt ein VWL-Studium an, das sehr einseitig gelehrt wird, mit einem Fokus auf die neoklassische Theorie und leider viele andere Perspektiven außen vor lässt. Das Netzwerk Plurale Ökonomik versucht, die Volkswirtschaftslehre zu pluralisieren, also mehr Perspektiven und Methodenvielfalt reinzubringen und eine Interdisziplinarität mit anderen Fächern zu schaffen. Denn die Komplexität der Gesellschaft ist in der jetzigen Lehre nicht wiederzufinden.

Hernandez: Die Lehre muss neu gedacht werden. Viele von uns sind von der Finanzkrise 2008 geprägt, hinzu kommt die Corona-Krise. Da gibt es viele Fragen: Wie kann so eine Krise entstehen? Wie hängt das mit der Wirtschaft zusammen? In der Öffentlichkeit wird viel darüber gesprochen, im Studium ist das aber höchstens eine Randnotiz. Die Studierenden werden ziemlich alleingelassen, oder vereinfachte Modelle werden zur Erklärung komplexer Probleme herangezogen. Wir haben die Motivation, uns mehr damit ausein­anderzusetzen und das dann auch in den Lehrplan aufzunehmen.