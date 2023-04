Im Land fehlen Lehrer. Kinder haben schon am Ende der vierten Klasse eingeschränkte Bildungschancen. Erneut ist von Bildungskrise, ja Bildungskatastrophe die Rede. Ein Bildungsgipfel wurde einberufen. Zur Lage der Nation wird ein Gutachten nach dem anderen von der KMK in Auftrag gegeben. Die Ständige Wissenschaftliche Kommission der Kultusministerkonferenz (SWK) hat im Dezember letzten Jahres in einem solchen Gutachten eine Neuorientierung des Grundschulunterrichts sowie der Aus- und Fortbildung für Grundschullehrer gefordert. Die Lernstände der Kinder sollen kontinuierlich geprüft und Fortbildungspflichten für praktizierende Lehrer auf die Fächer Deutsch und Mathematik beschränkt werden.

Es soll dabei vor allem ein Ziel erreicht werden: Die Zahlen in Vergleichsstudien müssen – so die empirische Bildungsforschung – besser werden. Herhalten müssen dafür die Kinder, die schon vom Kindergarten an diagnostiziert und mit standardisierten Methoden beschult werden sollen. Der Logik „Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr” liegt ein defizitorientierter Blick auf die nächste Generation zugrunde. Vom sinnstiftenden Lernen in tragfähigen pädagogischen Beziehungen mit echter Lernzeit oder gar vom Fördern von Begabungen ist keine Rede. Das SWK-Gutachten ist ein konservativer Aufguss der veralteten Pauk-Schule, der wenig ermutigend ist – weder für diejenigen, die in einem solchen System zukunftsfähig werden sollen, noch für solche, die sich als Lehrer in der Grundschule engagieren möchten. Bildung in Deutschland heißt: Daten zählen.