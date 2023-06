Aktualisiert am

MINT-Studium : An der Mathematik hängt alles

Obwohl der Fachkräftebedarf dramatisch ist, sinken ausgerechnet in den MINT-Fächern die Studentenzahlen. Vorbereitende Mathe-Kurse sollen das ändern. Ein Gastbeitrag.

Denken in Formeln: Mathematik-Talente aus 32 Nationen verfolgen die Vorlesung des Mathe-Professors Don Zagier aus den Vereinigten Staaten. Bild: Picture Alliance

An deutschen Hochschulen ist die Zahl der Studenten rückläufig, insbesondere in den MINT-Studiengängen: Mathe­ma­tik, Informatik, Natur- und Ingenieurwissenschaften. Außerdem ist die Abbrecherquote in MINT-Fächern hoch. Als Abbrecher zählt jeder, der sein Studium aufgibt – unabhängig davon, ob er das Studium komplett beendet oder nur die Hochschule oder das Fach gewechselt hat. Viele dieser Abbrüche betreffen Studierende, die sich vermutlich nur wegen der Vergünstigungen einschreiben, aber nie aktiv teilnehmen. Selbst wenn man diese Gruppe abzieht, bleibt die große Zahl der Abbrecher, die zwar mitarbeiten, aber bei Prüfungen scheitern oder nicht antreten. Diese Abbrüche betreffen oft die Hälfte des Jahrgangs und erfolgen zumeist im ersten Studienjahr.

Hochschulen kennen seit Langem die besondere Bedeutung des ersten Studienjahres. Deshalb wurden in den letzten zehn Jahren zahlreiche Unterstützungsmaßnahmen für Studienanfänger eingeführt, wie etwa eine gestreckte Eingangsphase, bei der das erste Semester über das gesamte erste Studienjahr verteilt wird (was das Studium verlängert), die Herausnahme der Noten des ersten Studienjahres aus dem Abschlusszeugnis oder die Einführung eines einjährigen Orientierungsstudiums ohne festgelegtes Fach. Auch Schulen setzen sich durch die Förderung von Arbeitsgemeinschaften und durch die Teilnahme an Wettbewerben sowie den Besuch von Informationsveranstaltungen der Hochschulen für MINT-Fächer ein. Dennoch sind die Zahlen der MINT-Studienanfänger und -absolventen rückläufig.