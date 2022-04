Kolumne „Nine to five“ : Voll veräppelt

Jahrzehnte hat die Enddreißigerin in der Windows-Welt verbracht; nun stellt ihr der neue Arbeitgeber ein Macbook auf den Schreibtisch. Cool, oder? Aber diese Tastatur! Die Bürokolumne „Nine to five“.

Eine neue Stelle bringt neue Technik in das Arbeitsleben der Enddreißigerin. Jahrzehnte hat sie in der Windows-Welt verbracht, nun stellt ihr der neue Arbeitgeber ungefragt ein nagelneues Macbook der kalifornischen Kultfirma mit dem Apfel-Logo auf den Schreibtisch. Zu Studentenzeiten war es noch der Traum der BWLerin, ein solches Gerät zu besitzen, hatten doch die coolen Start-up-Kids alle einen „Mac“. Wer sich hingegen, so wie sie damals, nur den Laptop einer Billigmarke leisten konnte, hatte schnell den Nimbus des biederen Krämergeistes inne.

Doch jetzt verursacht ihr der Anblick des neuen Gerätes kaum Freude. Das in ihren Ohren infantil klingende Geräusch, das ertönt, wenn sie eine falsche Tastenkombination drückt, verursacht ihr fast schon körperliches Unbehagen, erinnert es doch an den legendären Zonk-Sound aus der Spielshow „Geh aufs Ganze!“. Auch weigern sich ihr erwachsener Geist und die von ihm befehligten Finger immer wieder standhaft, die sogenannte „Apfel-Taste“ zu drücken.

Ihre auf „Steuerung“ konditionierten Bewegungen treffen auf der neuen Tastatur immer wieder die Funktionstaste, was unweigerlich abermals den ungeliebten Zonk ertönen lässt. Noch nach einer Woche ist ihr schleierhaft, was der Unterschied zwischen „command“, „control“ und „option“ ist. Und wo um alles in der Welt ist eigentlich die Alt-Graph-Taste, mit der sich das @-Zeichen erzeugen lässt? Sie wünscht sich sehnlichst zurück ins Microsoft-Universum, wo es noch ordentliche, zweigeteilte Mäuse mit Rechtsklick-Möglichkeit gab und keine durchdesignten Ein-Tasten-Geräte. Was daran soll intuitiv sein? Die Replik ihres Mannes auf ihre Klagen, ob sie sich womöglich veräppelt fühle, quittiert sie nur mit einem genervten Augenrollen.

Einige Wochen gehen ins Land und immer seltener ertönt der Zonk – wie so oft im Leben gilt wohl auch hier: Alles eine Frage der (richtigen) Technik.

In der Kolumne Nine to Five schreiben wechselnde Autoren über Kuriositäten aus dem Alltag in Büro und Hochschule.