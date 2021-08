Von Leipzig nach Zimbabwe : „Vielleicht bin ich ein bisschen wahnsinnig“

Zurück in Simbabwe, fühlte es sich an, als hätte die Zeit stillgestanden. 17 Jahre lang hatte Brighton Samatanga in Deutschland und in der Schweiz Biophysik studiert, vom Bachelor in Bremen bis zur Professur in Leipzig. In seiner Heimat hatte sich in all den Jahren scheinbar nichts verändert: Die Wirtschaft befand sich nach wie vor in einer Abwärtsspirale, die Hyperinflation trieb die Preise in absurde Höhen; von der Hoffnung auf einen Wandel nach Jahrzehnten unter der Herrschaft des berüchtigten Diktators Robert Mugabe war nicht mehr viel übrig. Nur einen Unterschied gab es: Die Corona-Pandemie hatte auch sein Heimatland erreicht. Keine guten Aussichten für einen aufstrebenden Wissenschaftler. Warum Samatanga im März 2021 dennoch zurückgekehrt ist? „Simbabwe ist meine Heimat“, sagt er, „ich sehe es als meine Verantwortung, das Leben und die Verhältnisse im Land zu verbessern.“

Es hat einen Grund, dass sich der 36-Jährige deswegen als „verrückt und vielleicht ein bisschen wahnsinnig“ bezeichnet. Daten der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) zeigen, dass ein beachtlicher Anteil der Hochschulabsolventen aus Subsahara-Afrika früher oder später in ein westliches Industrieland auswandert. In Simbabwe war es 2010/2011 mehr als jeder Fünfte. „Viele Menschen, die in afrikanischen Ländern aufwachsen, wollen später nach Europa oder Amerika gehen“, sagt Samatanga.

Es ist ein Teufelskreis

„Brain-Drain“ nennt sich das Phänomen, unter dem der gesamte Kontinent schon seit Jahrzehnten leidet. Hoch qualifizierte Kräfte verlassen ihre Heimat, weil im Ausland höhere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen auf sie warten. So entsteht mit der Zeit ein Teufelskreis: Je mehr Menschen abwandern, desto geringer das Niveau und der Fortschritt, etwa in der Wissenschaft. Je geringer der Fortschritt, desto mehr Menschen werden ihrer Heimat den Rücken kehren.

Samatanga aber entschied sich nach seiner Professur in Leipzig dafür, zurückzugehen und ein privates Forschungsinstitut in der Hauptstadt von Simbabwe, Harare, aufzubauen – aus eigener Kraft, ohne jegliche Zuschüsse. Die Laborausstattung ließ er von Deutschland nach Simbabwe liefern. Es dauerte lange, bis Samatanga eine zuverlässige Stromquelle gefunden hatte – das Netz bricht in seiner Heimat regelmäßig zusammen. Als sich der Wissenschaftler gerade eingerichtet hatte, überfielen bewaffnete Räuber das Institut. Verletzt wurde niemand. Für den Schaden musste er jedoch selbst aufkommen. „Es war und ist ein riskantes Projekt”, sagt Samatanga heute, vier Monate nach seiner Rückkehr. Aber das schreckt ihn nicht ab. Der Kontinent müsse endlich anfangen, groß zu denken, findet er.

Die Lücken in der akademischen Landschaft Subsahara-Afrikas sind groß. Im weltweiten Durchschnitt kommen laut Weltbank rund 1400 Wissenschaftler auf eine Million Einwohner. In Samatangas Heimatland Simbabwe sind es 100, in anderen Ländern wie Angola noch weniger. Mit mehr als 500 Wissenschaftlern je eine Million Einwohner ist Südafrika der Spitzenreiter der Region – mit weitem Abstand.

Samatanga war in der Schule von Anfang an ein Überflieger. Er ist in Chi­shawasha aufgewachsen, einem kleinen Dorf in der Nähe von Harare. Nach der Grundschule wechselte er auf ein Internat. „In der afrikanischen Gesellschaft gelten naturwissenschaftliche Jobs als sicher”, sagt er. Wenn man gut in der Schule ist, konzentriere man sich auf diese Fächer. Nach dem Abschluss standen ihm alle Türen offen. Er entschied sich für ein Studium in Biochemical Engineering an der Jacobs University in Bremen. „Das Fach klang faszinierend, ich erhielt eine Teilfinanzierung, die Professoren waren toll, und mich reizte der Gedanken an Schengen und die Freiheit in Europa.” Für sein Masterstudium blieb er mit vollem Stipendium in Bremen, danach machte er an der renommierten ETH in Zürich seine Doktorarbeit und ergatterte eine Vertretungsprofessur in Leipzig.

Fehlendes Geld als größtes Hindernis

Samatangas Forschungsschwerpunkt liegt auf der CRISPR/Cas-Methode, mit der sich einzelne Genome editieren lassen. In Simbabwe will er das Wissen unter anderem in der Landwirtschaft anwenden, einer der wichtigsten Branchen der einstigen Kornkammer Afrikas. „Wir können Pflanzen so anpassen, dass sie Dürren und Raupenplagen standhalten”, sagt er. Samatanga will zur Nahrungssicherheit beitragen, aber auch das marode Gesundheitssystem stützen und die Wissenschaft in Simbabwe auf ein „Weltklasse-Niveau” bringen. Samatangas Visionen sind groß. Die finanziellen Ressourcen seines Heimatlandes sind es nicht.

Wie sehr das Thema Geld den Forschern zu schaffen macht, zeigt auch die Studie „The Next Generation of African Scientists” aus dem Jahr 2018. Die Mehrheit der 5700 befragten Wissenschaftler aus 50 afrikanischen Ländern betrachtet fehlende Fördermittel für die Forschung als das größte Karrierehindernis. Oft sind sie auf Spenden aus dem Ausland angewiesen, etwa aus der Europäischen Union. Samatanga hat eine andere Lösung gefunden: In seinem Institut bietet er unter anderem kostenpflichtige biomedizinische Diagnostik und Corona-Tests an. Samatanga ist nun nicht mehr nur Forscher, sondern auch Geschäftsmann.

„Afrika wacht auf“

Er weiß nur zu gut, wie begrenzt die Mittel in Ländern wie Simbabwe, Sambia oder Malawi sind. Deshalb wünscht er sich, dass die Wissenschaftler aus Subsahara-Afrika viel stärker zusammenarbeiten. Wenn sie die Arbeit untereinander aufteilen würden, glaubt Samatanga, dann könnten sie etwas bewirken und global wettbewerbsfähig werden.

Samatanga selbst steht schon mit mehreren Unternehmern und Forschern in Kontakt, die einen ähnlichen Weg wie er gegangen sind: einmal ins Ausland und mit viel Erfahrung und Wissen im Gepäck zurück nach Hause. Brain-Gain statt Brain-Drain. Es sei eine interessante Zeit für sie alle, sagt Samatanga. „Afrika wacht gerade auf, da bin ich mir sicher.”