Verwirrte Alleskönner : Jetzt schlägt die Stunde der Generalisten

Ich bin so ein bunter Vogel“, sagt Anna Sophie Herken von sich selbst. Die Deutsch-Schwedin ist Managerin bei der Allianz Asset Management GmbH, der Vermögensverwaltung der Allianz-Gruppe. Sie sitzt zudem in mehreren Aufsichtsräten in den USA und China und im Stiftungsrat der Allbright Stiftung. Was sie mit dem „bunten Vogel“ meint, wird durch einen kurzen Blick in ihren Lebenslauf klar: Sie war schon Finanzvorständin bei HPC Capital, Geschäftsführerin der Hertie School of Governance in Berlin, hat für die Weltbank an großen Projekten in mehreren Ländern gearbeitet und war für das Bundeswirtschaftsministerium tätig. Und obwohl sie sich heute in der Finanzwelt wohlfühlt, ist sie ausbildungsmäßig eher eine Branchenfremde: Ursprünglich hat sie Jura studiert.

Nadine Bös Redakteurin in der Wirtschaft, zuständig für „Beruf und Chance“. Folgen Ich folge



„Ich war immer neugierig“, sagt Herken. „Ich wollte immer mal was anderes machen und immer wieder Neues lernen.“ Ein ganzes Leben lang in einer Kanzlei arbeiten? „Nein, danke!“ Dafür hat sie dann später noch einen MBA in Cambridge nachgelegt, um tiefer in Finanzthemen einzutauchen.