Kennt ihr solche Typen, die einem das Blaue vom Himmel versprechen und einen dann immer wieder vertrösten? Ja, sie würden sich zeitnah melden, tun sie aber nicht. Vielleicht hätten sie doch ein bisschen näher an der Wahrheit bleiben sollen.“ Freundin Simone lässt beim Feierabend-Rioja mächtig Dampf ab. Wie aufregend! Anscheinend ist sie auf Datingplattformen unterwegs, trifft sich mit potentiellen Partnern und berichtet davon, den Mann fürs – zweite – Leben zu finden.

Ursula Kals Redakteurin in der Wirtschaft, zuständig für „Jugend schreibt“. Folgen Ich folge

Wie das so sei, fragen die verheirateten oder stabil liierten Freundinnen höchst interessiert, ihre Sensationsgier nur schwer bändigend: Wie fühlt sich das an, sich mit 40 plus ins Liebesabenteuer zu stürzen? Überrascht winkt Single Simone ab: „Ich rede nicht von Männerbekanntschaften. Ich rede von Kollegen, egal ob Männer oder Frauen, die einem Gott weiß was versprechen und dann nichts liefern und abtauchen.“ Ein bisschen enttäuscht sind die anderen, weil sie auf romantische Herzschmerz-Dramen gehofft hatten, trotzdem nimmt die Lästerei Fahrt auf.

Mehr zum Thema 1/

Ja, diese vollmundigen Ankündiger kennen alle: Den Herrn S., Spitzname „Sorry-Sorry“, der bevorzugt in großer Konferenzrunde mit altväterlicher Arroganz verspricht, sich ums Mentoring für den Nachwuchs zu kümmern, das aber schon vergessen hat, sobald er wieder auf dem Flur steht. Oder Kollege W., der sich jovial als Springer ins Gespräch bringt, ausgerechnet dann aber unabkömmlich ist, wenn er in der weit entfernten Filiale tatsächlich einspringen soll. All diese Heute-nicht-und-übermorgen-schon-gar-nicht-Zeitgenossen können aber auch ganz anders. Freundin Gerrit weiß, warum: „Ich setze bei jeder Mail den Chef in Cc. Obrigkeitshörige Drückeberger funktionieren nur mit Amtsautorität. Klappt immer.“ Simone folgt dem Rat der Freundin. Und siehe da, es läuft, zumal der Chef auf jede Mail reagiert: „Der W. macht das schon, der ist schnell und zuverlässig.“