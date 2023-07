In seiner viel diskutierten Streitschrift „Der Osten. Eine westdeutsche Erfindung“ hat Dirk Oschmann eindrücklich von einer „Löschung des Textgedächtnisses“ der DDR-Literatur gesprochen. Dieser Befund gilt mit gewissen Einschränkungen auch für die Transformationsgeschichte der DDR-Hochschulen, auf die Oschmann in seinem Buch am Beispiel seines Faches, der germanistischen Literaturwissenschaft, kursorisch eingeht. Oschmann zeigt auf, dass Ostdeutsche in der gesamtdeutschen Germanistik unterrepräsentiert sind. Sein Bezugspunkt ist häufig die eigene Lebensgeschichte, die Berufungspolitik der germanistischen Literaturwissenschaft und sein Werdegang, der ihn bis auf ein Ordinariat an der Leipziger Universität geführt hat. Es geht ihm um die Gegenwart, weniger um die Geschichte.

Was die allgemeine Transformation des ostdeutschen Hochschulsektors betrifft, so sprechen die Zahlen eine klare Sprache: In den deutschen Wissenschaftseliten stammen nur 1,5 Prozent der Vertreter aus Ostdeutschland. Präsidenten oder Rektoren ostdeutscher Herkunft muss man mit der Lupe suchen. Rund sechzig Prozent des Personals der ehemaligen DDR-Hochschulen wurden nach der Wiedervereinigung entlassen (F.A.Z. vom 5. Juli). Wer Wissenschaftler befragt, die diese Wende miterlebt haben, erhält ein Kaleidoskop von Erinnerungen, aus dem sich einige verallgemeinerbare Züge herausschälen. Es spricht für die Streitbarkeit des Sujets, dass keiner der Befragten seinen Namen in der Zeitung lesen will.