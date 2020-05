Amerikanische Hochschulen : Das große Zittern um die Einschreibezahlen

Das Bild, das einer E-Mail an den Dekan beigelegt wurde, spricht Bände. Ein Student sitzt erschöpft neben einem Whiteboard, auf dem in Großbuchstaben zu lesen ist: „I’M SO TIRED GIVE ME AN A.“ Die Studenten sind müde, die Dozenten sind es auch, viele haben auf das Semesterende gewartet, um endlich Atem schöpfen zu können im coronageschwächten Universitätsbetrieb. Gerade finden in den Vereinigten Staaten die Semesterabschlussprüfungen statt. Dann geht es in die dreimonatige Sommerpause. Im August oder September beginnt das Herbstsemester. Man wartet auf Anweisungen, wie es weitergehen soll.

Seit Mitte März werden die Kurse landesweit nur noch online unterrichtet. An der University of Georgia, an der ich unterrichte, hieß dies, den Lehrbetrieb innerhalb von zwei Wochen auf Zoom und andere Plattformen umzustellen, bei 38 000 Studenten ein enormes Unterfangen. Die Spannung war groß, als es nach der vierzehntägigen Zwangspause live in den nun virtuellen Universitätsalltag zurückging. Doch statt des befürchteten Chaos und erwarteter Beschwerden herrschte zumeist Funkstille. Die Studenten waren nachsichtig und bereit, sich den neuen Gegebenheiten anzupassen, die Dozenten im Prinzip willig und je nach Fachgebiet auch fähig, den zu vermittelnden Stoff virtuell anzubieten. Als Begleitmusik erklang Gloria Gaynors Siebziger-Hit „I Will Survive“ – auf die Zoom-Erfahrung umgedichtet.

In den Vereinigten Staaten gibt es in diesem Jahr rund zwanzig Millionen College-Studenten. Für die meisten der zwischen achtzehn und zweiundzwanzig Jahre alten Undergraduates, die seit Beginn ihrer Studienzeit nominell erwachsen sind und gerade dabei waren, sich unabhängig zu machen, bedeutete die Verlagerung des Campus ins Internet die Rückkehr aus dem Schutzraum Universität ins Elternhaus. Nicht alle hatten dabei ein Haus, in das sie zurückkehren konnten. In vielen Familien bot der enge Wohnraum den Heimkehrern keine Privatsphäre zum Lernen. Andere waren wegen familiärer Spannungen zu Hause nicht mehr willkommen. Diejenigen etwa, die an der Uni neue sexuelle Identitäten angenommen oder erprobt hatten, wollten oder konnten im Wohnzimmer nicht über sensible Themen reden, während die Eltern mithörten. Einer unserer Studenten beteiligte sich an einem Zoom-Treffen aus dem Wandschrank, in den er sich gelegentlich zurückzog, um dort seine Kurse zu absolvieren. Zahlreiche Universitäten und Colleges haben sich angesichts solch unterschiedlicher Lernbedingungen dazu entschlossen, in diesem Semester keine Noten zu vergeben und den Studenten die Option „bestanden/nicht bestanden“ anzubieten. Auch den Dozenten dient dies zur psychischen Entlastung.

Soziale Unterschiede werden sichtbar

Zwar hat die Corona-Krise die gesellschaftlichen Unterschiede nicht geschaffen, doch sie hat sie auf bisher nicht gesehene Weise enthüllt. Die soziale Ungleichheit, die im universitären Alltag durch die geteilte Wohn- und Lernsituation vermittelt und dadurch verschleiert wird, rückte durch die Verlagerung ins Private plötzlich in den Vordergrund. Das betraf auch die Dozenten. Denn für die festangestellten und besser verdienenden Professoren bedeutete die Verordnung der sozialen Isolation zumeist lediglich, den Arbeitsplatz permanent ins bereits vorhandene Arbeitszimmer mit stabiler Internetverbindung zu verlegen. Manche lobten in den sozialen Medien zum Neid ihrer Kollegen, dass die unerwartete Freistellung von Verpflichtungen zu hoher Produktivität führe. Für die weniger Privilegierten hingegen hieß die Shelter-in-place-Verordnung, in beschränkten Wohnverhältnissen mit Kindern und Familienmitgliedern unter großen Schwierigkeiten Freiräume zum Unterrichten zu schaffen. Dazu leben Lehrbeauftragte ohne langjährigen Anstellungsvertrag im Moment mit der ständigen Angst, ihre Stelle zu verlieren. Sie ist berechtigt, denn wenn die Universitäten demnächst anfangen zu kürzen, werden die Dozenten, die keinen Entlassungsschutz haben, als Erste gehen müssen.