Werft Harland & Wolff : „Auf die Titanic sind wir immer noch stolz“

Die Werft Harland & Wolff, Erbauer der Titanic, ist eine Industrielegende in Nordirland. Sie ging pleite, wurde übernommen – und macht sich nun Hoffnung auf eine Wiedergeburt.

Die Werft sah aus wie ein Geistergelände, als John Wood sie das erste Mal besuchte. Überall wuchsen Unkraut und schulterhohe Büsche auf dem weitläufigen Areal am Belfaster Hafen. Die riesigen Kräne standen still, in die Gebäude mit den Schaltbrettern war Wasser eingesickert und hatte großen Schaden angerichtet. „Die Werft war toter als tot“, sagt John Wood. Trotzdem war er überzeugt, dass die insolvente Werft Harland & Wolff eine Zukunft habe.

„Dieser Ort hat eine Menge Potential, da können wir was machen mit der richtigen Strategie“, sagt er. Also entschied seine Firma, die Belfaster Schiffswerft zu kaufen. 6 Millionen Pfund zahlte sie vor vier Jahren für die Industrielegende.