Es wäre leicht, das Facility-Management eines Gebäudes, einer Fabrik oder eines Flughafens als Nebenaspekt abzutun. Sicherheit, Sauberkeit und Reparaturen müssen stimmen, aber mit strategischen Fragen eines Unternehmens habe das wenig zu tun, mögen manche denken. Für die Führung der Sasse AG aber fängt es da erst an, interessant zu werden. „Wir streben ein integriertes Facility-Management an, statt einen Baukasten anzubieten, aus dem sich Kunden aussuchen, was sie brauchen“, sagt Laura Sasse, die das Unternehmen mit ihrer Schwester Clara, ihrer Mutter Christine und der Diplom-Ingenieurin Katja Böhmer führt. Ein Frauenquartett für den nächsten strategischen Sprung.

Die Sasses sehen sich als strategischer Partner ihrer Auftraggeber, die sie etwa im Hinblick auf einen klimaneutralen Kurs beraten können. „Das ist ein Riesenumbruch“, sagt Böhmer im Gespräch in der Münchener Zentrale. „35 Prozent der CO 2 -Emissionen entstehen in Gebäuden. Wir kennen die Immobilien.“ Längst setzen die Sasse-Teams in großem Umfang Sensorik ein, um effiziente Pläne zu machen, in welchen Gebäudeteilen gereinigt oder geheizt werden muss. Das helfe Kunden, Gebäude bei hohen Home­­of­fice-Quoten effizient zu nutzen. „Wir können mit unseren Daten intelligente Vorschläge machen, wie sich Kosten einsparen und Klimaziele erreichen lassen“, sagt Sasse.

Übernommen hat sie die Geschäftsführung mit ihren drei Mitstreiterinnen zum Jahreswechsel 2022. Ihr Vater, der das Unternehmen 1976 gegründet hat, verfolgte immer den Plan, das Unternehmen zum 70. Geburtstag an Nachfolger zu übergeben. Das hat mit wenigen Monaten Verspätung geklappt. Jetzt ist der Gründer im Aufsichtsrat – als Sparringspartner, nicht als heimlicher fünfter Geschäftsführer.

„Es ist eine Mammutaufgabe, in kurzer Zeit CO 2 -Neutralität zu erreichen“

Als sie in der ersten Klasse nach ihrem Berufswunsch gefragt wurde, habe sie geantwortet, erinnert sich Laura Sasse: Unternehmerin. Niemand habe sich darunter etwas vorstellen können. „Sag doch mal einen richtigen Beruf“, sei sie aufgefordert worden. Doch sie hielt an ihrem Ziel fest. Ein Dutzend Praktika führte sie in verschiedene Branchen und in das Büro eines Bundestagsabgeordneten. Doch ein Bild von zu Hause hatte sich ihr eingebrannt: „Ich hatte gesehen, wie viel Spaß es meinen Eltern machte.“

Vier von fünf Dax-Konzernen nehmen Dienstleistungen von Sasse in Anspruch. Elf Flughäfen, Nahverkehrsunternehmen, dazu Unternehmen aus Industrie, Freizeit, Handel und dem Gesundheitswesen. Wartung, Sicherheit, Instandhaltung waren klassische Dienstleistungen, als Eberhard Sasse sich als Branchenfremder selbständig machte. Seither wuchs das Geschäft mit den komplexer werdenden Aufgaben der Kunden.

„Wir gehen da hin, wo unser Kunde hingeht“, sagt Böhmer. So erklärt sich die regionale Verteilung im deutschsprachigen Raum, in Großbritannien, Bulgarien, sogar in Singapur. „Uns ging es nie darum, weiße Flecken zu füllen, sondern Kunden zu begleiten, wo sie uns brauchen“, sagt Sasse. Kultur und Rechtssystem in Singapur seien verwandt mit dem britischen Wesen. So wie die geographische Expansion ein Ergebnis des Dialogs mit den Auftraggebern sei, so sei es auch die thematische Erweiterung.

Forderung nach einem Branchenmindestlohn kam nicht überall gut an

Wenn ein internationaler Softwareanbieter besondere Anforderungen an die Kühlung habe oder ein Halbleiterhersteller an besonders saubere Reinräume, müsse die Belegschaft geschult werden. Der täuschungssichere Einsatz digitaler Dokumente in der Gebäudekontrolle helfe, fehlende Fachkräfte durch Technik zu ersetzen. Auftraggeber könnten sich auf ihre Kernaufgaben konzentrieren. „Eine ganzheitliche Digitalisierung ist insofern ein Beitrag zur Wettbewerbsfähigkeit des Kunden“, sagt Sasse.