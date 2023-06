Aktualisiert am

Die Zeiten der Fleischverarbeitung sind hier schon lange vorbei. Viele Gerätschaften in der ehemaligen Fleischfabrik im kleinen Örtchen Kernen, rund 14 Kilometer entfernt von Stuttgart, könnten aber weiter für ihre ursprüngliche Bestimmung eingesetzt werden. Räucherkammern, Mischmaschinen, Fleischwolf: Die Herstellung der veganen Fleischersatzprodukte von Topas erinnert stark an ihre tierischen Vorläufer – bis hin zum würzigen Geruch. Die Schälmaschine soll bald aber weniger zu tun haben.

Lange Zeit hat die Pelle der veganen Würstchen Klaus Gaiser Kopfzerbrechen bereitet. Musste bei den bisherigen Varianten immer erst der Kunststoffdarm entfernt werden, bevor sie verpackt wurden, zeigt der 71 Jahre alte Gründer nun stolz die frisch geräucherte „neue Generation“ mit pflanzlichem Darm. Jahrelang habe man mit einer spezialisierten Firma herumgetüftelt. Nach dem ersten Versuch im Jahr 2018 sei der charakteristische Knack beim Reinbeißen jetzt endlich zufriedenstellend.

Erst Tofu, dann Fleischersatz aus Seitan

Gaiser hat sein Unternehmen Topas 1993 gegründet, nach wie vor ist er für die Produktentwicklung zuständig. Bevor er sich Anfang der 1990er-Jahre Fleischersatzprodukten zuwandte, hatte er Tofu produziert und sein Unternehmen 1989 verkauft. Um den einstigen Platz im Tofu-Geschäft zurückzugewinnen, hätte er einige Jahre später wohl viel in Marketing investieren müssen, blickt Gaiser zurück. Also konzentrierte sich der Sinologe und Japanologe fortan lieber auf die andere große vegane asiatische Lebensmitteltradition: das primär aus Weizeneiweiß, also Gluten, bestehende Seitan.

„Ich habe mich von Beginn an bemüht, mit Seitan – anders als zuvor mit Tofu – explizit Fleischesser zu erreichen, die ihren gewohnten Geschmack und das Fleisch-Esserlebnis nicht missen wollen, aber doch gezielt kein oder weniger Fleisch essen wollen“, sagt er. Veganer ist Gaiser nicht, auch vegetarisch ernährte er sich zunächst nicht. „Es wäre eine wunderbar runde Geschichte, wenn ich eines Tages für mich beschlossen hätte, Fleisch ist des Teufels, und ich missioniere jetzt mit meinen Produkten. Aber so war es überhaupt nicht. Ich bin durch meine Frau, die noch nie Fleisch mochte, in den Vegetarismus reingerutscht, und mit der Zeit kam immer mehr Überzeugung dazu.“

Topas profitierte nach schwierigen Anfangsjahren stark vom BSE-Skandal. Um 82 Prozent legte der Umsatz 2001 zu. Diese Sprünge ließen sich natürlich nicht wiederholen, doch es sei auch danach bergauf gegangen. Von Kritik, wie mancher Fleischersatzanbieter sie heute erfährt, kann er nicht berichten. Eine Zeit lang hätten sie auf der Website eine Kommentarfunktion gehabt, und manchmal habe es Beschimpfungen zu lesen gegeben. Aber das sei alles weit weg gewesen von Ausmaßen wie jüngst im Falle der „Veganen Fleischerei“ in Dresden. Die Inhaber dort erhielten reihenweise negative Kommentare in sozialen Medien und sogar Morddrohungen. Eine nachträglich vorgeschriebene Umbenennung mancher Produkte wegen vermeintlicher Verwechslungsgefahr – kein neues Thema für Ersatzprodukte-Hersteller – kam dazu. Die Debatte kennt Gaiser natürlich, nicht umsonst steht auf Topas-Produkten unübersehbar „vegan“ oder „Aufschnitt Lyoner Art“, aber auf den Sozialen Medien sei er ohnehin kaum unterwegs, sagt er.

Fleischverzehr geht zurück – Ersatzprodukte dennoch Nische

Der Trend scheint Topas jedenfalls recht zu geben. Durchschnittlich 52 Kilogramm Fleisch verzehrten die Deutschen laut der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) pro Kopf im vergangenen Jahr. Das sind rund 4,2 Kilogramm weniger als 2021. Gleichzeitig wächst die Produktion von Fleischersatz. Gut 104.000 Tonnen waren es zuletzt, 6,5 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Doch das Plus blieb klar unter dem vorherigen Zuwachs (17 Prozent), und der Warenwert der 2022 produzierten Fleischerzeugnisse war mit 42,4 Milliarden Euro etwa 80-mal so hoch wie jener der Alternativen.