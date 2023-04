Gold gilt als Währung, die sich in Krisenzeiten bewährt. Das ist seit Jahrhunderten so. Es steht für die Ewigkeit und ist nicht nur als Schmuck beliebt, sondern auch in der Industrie, unter anderem der Elektroindustrie. Gold wird allerdings oft unter katastrophalen Bedingungen für Mensch und Natur abgebaut. Deshalb spielt die Wiederaufbereitung eine wichtige Rolle – es ist die Domäne der Gold- und Silberscheideanstalt C. Hafner. „Wir nehmen schon immer nur Altgold und kein Minenmaterial. Das reduziert das Risikopotential erheblich“, sagt der geschäftsführende Gesellschafter Philipp Reisert.

Mit Risikopotential meint der Betriebswirt die negativen Schlagzeilen, die oftmals mit aus Minen gewonnenem Gold einhergehen: Kinderarbeit, Umweltverschmutzung, unmenschliche Arbeitsbedingungen. All dies vermeidet der Mittelständler, der im Jahr 20 bis 30 Tonnen Gold wiederaufbereitet. Daneben werden Platin, Palladium und Silber recycelt. In Scheideanstalten wird das Altgold geschmolzen und mittels chemischer Prozesse mit einem Mix aus Salz- und Salpetersäure, dem sogenannten Königswasser, getrennt. Anschließend wird es wieder in seine reinste metallische Form umgewandelt. Weil Gold meist mit anderen Materialien wie Silber, Kupfer und Zink verbunden ist oder in Legierungen vorkommt, ist das ein hochkomplexer Prozess.