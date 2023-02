Bonbon-Produzent Vivil : „Unter 30 wird gekaut, über 30 gelutscht“

Aktualisiert am

Nicht nur der Chef selbst ist Fan seiner Produkte: Wie sich der Bonbon-Klassiker Vivil im Supermarkt behauptet – und was der Klimawandel mit neuen Geschmacksrichtungen zu tun hat.

Alexander führt seit dem Jahr 2012 das familieneigene Unternehmen. Die Vivil A. Müller GmbH & Co. KG ist bekannt für ihre Pastillen und Bonbons. Müller-Vivil Bild: Philipp von Ditfurth

Auf dem langen Besprechungstisch liegen die Produkte von Vivil akkurat geordnet: Bonbons, Dragees und die bekannten grünen Pfefferminzrollen, die das Familienunternehmen mit Sitz im badischen Offenburg berühmt gemacht haben. Als der geschäftsführende Gesellschafter Alexander Müller-Vivil den Raum betritt, blickt er prüfend auf die Packungen, bevor er das Gespräch startet. „Ich esse täglich unsere Bonbons“, sagt er und freut sich, dass die Corona-Pandemie endlich zu Ende ist. Sie sei schwierig für die Bonbonhersteller gewesen, sagt er. Aber: „Seit August 2022 erholt sich der Markt rasant. Wir haben im letzten Jahr wieder den Absatz von 2019 gehabt.“

Müller-Vivil ist der vierte Geschäftsführer aus der Familie an der Spitze des Unternehmens, das rund 80 Produkte im Angebot hat. Der Unternehmer hat mit seinem Team in den vergangenen Jahren die Marke modernisiert, mehr als 90 Prozent der Deutschen kennen sie. Bei den Produkten des Mittelständlers handelt es sich um reine Mitnahmeprodukte. „Die Bonbons werden normalerweise nicht an der Kasse gekauft. Das Regal ist der zentrale Verkaufsort. Wir leben von der Frequenz im Markt.“ Für ihn ist es wichtig, neue Erstverwender zu gewinnen, die sich von der Marke angesprochen fühlen und künftig zu Vivil greifen statt zu einer anderen Marke.