Esskultur im Homeoffice : Tipps für die kalte Küche

Aktualisiert am

Till Westerholt verabredet sich regelmäßig mit Kollegen zum Essen, obwohl er seit Wochen im Homeoffice arbeitet. Um die Mittagszeit setzt er sich mit einem Imbiss und einem Getränk vor den Computer. Er wählt sich in eine Videokonferenz ein und beginnt eine Unterhaltung mit seinem Gegenüber. „Ich brauche den Termin, weil ich sonst allein esse und nebenbei weiterarbeite“, sagt der Betriebswirt. Bei der Gasag, einem Berliner Energieunternehmen mit knapp 1600 Mitarbeitern, ist er mit IT-Fragen beschäftigt. Außerdem gehört er zu einem Kreis von Mitarbeitern, die die Unternehmenskultur weiterentwickeln.

Vor der Pandemie trafen sich bei der Gasag und in vielen anderen Unternehmen Angestellte zum gemeinsamen Essen und Trinken und pflegten dabei informelle Netzwerke. So gab es etwa das Format „Schlau mit Schrippe“, ein Frühstück mit Kollegen aus verschiedenen Abteilungen, die sich sonst selten über den Weg liefen. Sie tauschten sich über Fachliches aus, besprachen aber auch Fragen wie „Welche guten Fahrradwege kennst du in der Stadt?“.