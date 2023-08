Sie wirken wie Relikte einer fernen Pandemievergangenheit: Desinfektionsspender, Papiertücher, Trennwände aus Plexiglas. Hygienekonzepte für das Büro, Schlagworte wie Oberflächendesinfektion oder Stoßlüften, all das ruft nur mehr dunkle Erinnerungen wach. Die Aufmerksamkeit für die systemrelevante Arbeit von Reinigungskräften währte nur kurz, kürzer wohl noch als für jene von Pflegekräften und Supermarktkassiererinnen.

Im Nach-Pandemie-Jahr hat die Arbeitsforscherin Jana Costas der oft unsichtbaren Arbeit von Reinigungspersonal eine Feldstudie gewidmet. Die Professorin für Personal, Arbeit und Management an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt (Oder) schloss sich dafür monatelang einer Putzkolonne am Potsdamer Platz in Berlin an. Das daraus entstandene Buch trägt den Titel „Im Minus-Bereich“, der anspielt auf eine Chiffre für das mehrstöckige Labyrinth aus Korridoren und Müllsammelstellen unterhalb des Platzes.