Iranische Universitäten : Aufstand der gefesselten Elite

Iranische Drohnen über dem Himmel von Kiew. Was bedeuten sie für die iranischen Studenten, die im ganzen Land gegen das verhasste Regime aufbegehren? Wenn es darum geht, die Aussichten der Protestbewegung zu beurteilen, dann spielen Russland und China eine zunehmend wichtige Rolle. Das iranische Wissenschaftsministerium stand dem Austausch mit dem Westen in den vergangenen Jahrzehnten relativ aufgeschlossen gegenüber. Mit dem Antritt von Staatspräsident Ebrahim Raisi wurden die Weichen neu gestellt. Die Führungskader im Ministerium wurden ausgetauscht. Die Hochschulen sind jetzt angehalten, den Blick nach Russland und China zu richten. Damit scheint eine Zusammenarbeit zu enden, bei der die westlichen Universitäten von den überdurchschnittlich gebildeten iranischen Studenten profitierten und das Land von der Expertise, die sie aus dem Westen zurückbrachten – wenn sie denn wiederkamen. Die Abwanderung ist groß.

Seit dem 28. September wissen die Studenten, dass sie in ihrem Kampf gegen das Regime nicht allein sind. An diesem Tag veröffentlichten 72 Professoren der Universität Teheran, die meisten von ihnen namhafte Gelehrte, in der Zeitung „Etemad“ einen offenen Brief an die Regierung, in dem sie die politische und ökonomische Misere des Landes ungeschminkt benennen und die Freiheit aller Demonstranten fordern. Der Brief verbreitete sich wie ein Lauffeuer, andere Universitäten zogen nach und veröffentlichen ähnliche Appelle. Trotzdem können die Studenten nicht darauf bauen, dass die Hochschulen fest an ihrer Seite stehen. Die Leitungspositionen sind mit regimetreuen Personen besetzt, das Ministerium sowieso.