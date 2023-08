Lange Zeit wurde Valentina an der Universität nicht mit dem Ukrainekrieg konfrontiert. Bis zu dem Tag, an dem auf dem Campus Westend Plakate hingen – von Studenten, die sich auf die Seite Russlands geschlagen hatten, wie Valentina erzählt. Die Gruppe, von der die Plakate stammen, nennt sich „Studis gegen rechte Hetze“.

Valentina studiert an der Goethe-Universität in Frankfurt Politische Theorie. Ihre Eltern kommen aus Kasachstan, beide haben in Russland studiert. Sie selbst wurde in Deutschland geboren, doch ihre Sozialisierung sei in erster Linie russisch geprägt. Valentina ist Russlanddeutsche. Die Plakate am Campus gehen ihr bis heute nicht aus dem Kopf.