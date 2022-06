Kolumne „Uni live“ : Wie ein 61-jähriger Kommilitone mein Studium auf den Kopf stellte

Zwanzig Leute im Seminarraum, aber nur 19 leuchtende Bildschirme. Während wir uns durch die heutige Präsentation klicken, wühlt mein Kommilitone Peter Wiedenau rechts neben mir in seiner knallgrünen Ablagemappe herum. Er hat alles Material ausgedruckt, sorgfältig markiert und beschriftet. Jetzt breitet er den Wust aus Papieren geduldig vor sich aus. Als ich das sehe, grunze ich ein bisschen, schaue zu meinen Freunden herüber und grinse hämisch. „Was macht der denn hier?“, denke ich mir – und ertappe mich dabei, wie ich auf seine Notizen schiele. In meiner Abgelenktheit ist mir vollkommen entgangen, worüber wir heute eigentlich reden.

Mit seinen grauen Haaren, dem Fahrradhelm und dem fehlenden Laptop hebt er sich ziemlich von uns anderen ab. Peter ist 61, somit rund 20 Jahre älter als unser Dozent, er ist studierter Biologe und wurde von seiner Firma in die Frührente gedrängt. Plötzlich stand er vor einem Loch, das irgendwie gefüllt werden musste. Tagsüber war er zunächst allein zuhause, seine Frau ist noch einige Jahre vom Ruhestand entfernt, seine beiden Kinder studieren. „Ich bin niemand der sich gerne mit einer Tüte Chips auf das Sofa haut und entspannt“, sagt Peter. Englisch und Geschichte fand er schon immer spannend, also fasste er den Entschluss, sich an der Uni Düsseldorf einzuschreiben.

Ich bin 41 Jahre jünger als Peter und im Gegenteil zu ihm haue ich mich für mein Leben gerne mit einer Tüte Chips aufs Sofa. Besonders gerne in der Zeit, in der ich eigentlich Vorlesungen und Seminare hätte. „Aufschieberitis“ nennt sich mein Leiden, viele werden es kennen. Es ist eine typische Studentenkrankheit, mein ganzer Freundeskreis ist betroffen. Zwar komme ich irgendwie durch alle meine Kurse, sogar mit guten Ergebnissen. Nur sind die erlaubten Fehltage immer mehr als ausgereizt, meine Begeisterung und Motivation sowieso.

Man kann nicht alles auf die Pandemie schieben

In unserem Kurs ist heute „Mansplaining“ ein Thema – nicht nur in der studentischen Bubble seit Jahren heiß diskutiert. Die konservativeren unter uns zeigen gerne, dass sie für Feminismus wenig übrig haben; das linke studentische Lager hingegen will oft aggressiv beweisen, wie falsch alle anderen liegen. Inmitten dieser Diskussion, die einem Schlachtfeld gleicht, steht Peter und soll jetzt mal seine Sicht auf „Mansplaining“ erklären, ein Phänomen, von dem er vor dem Kurs noch nie gehört hat. Wir sind total gespannt, was der Mann mit den grauen Haaren dazu zu sagen hat. Und dann überrascht er uns alle: Er kann das Thema nicht nur viel besser definieren als wir, sein Beitrag ist auch ausgewogen und beschwichtigend. Am Ende fühle ich mich schuldig – der Überheblichkeit.

Nach drei Semestern Online-Uni sitze ich jetzt also im Seminarraum neben Peter und frage mich, wann alles schiefgelaufen ist. Wann hat mich die Begeisterung für mein Studienfach verlassen? Wann habe ich aufgehört, mich auf die Kurse zu freuen? Mein Studium hat mitten in der Pandemie begonnen. Meetings auf Zoom, kein Hörsaal, keine Ersti-Woche, im vierten Semester das erste Mal in einem vollen Seminar – inzwischen sind das die alten Kamellen der geplagten Corona-Studis. All das hat bestimmt dazu beigetragen, dass mir mein Studium unsympathisch geworden ist. Aber irgendwie bin ich es auch leid, alles auf die Pandemie zu schieben. Schließlich ist auf dem Campus inzwischen wieder Normalität eingekehrt. Der Funke ist bei mir aber trotzdem noch nicht übergesprungen. Woran liegt das nur?