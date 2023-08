Unser Autor hat sein Studium beendet. Zeit zurückzublicken auf turbulente Jahre voller Unsicherheit, Hilflosigkeit und die ein oder andere Krise. Was nimmt er mit? Am besten auf sich selbst vertrauen – der Rest wird schon werden.

Der Nieselregen leuchtet im Schein der Laterne, ein Auto rauscht auf der vierspurigen Straße vor uns vorbei. Wir riechen nach nassem Hund und Kneipe. Eine kurze Umarmung, ein kleines Tschüss – und meine Kommilitonin entschwindet in die Nacht. Das war’s. Ich hatte mir das irgendwie etwas würdevoller vorgestellt. Für ein paar Jahre saßen wir uns fast täglich in der Bibliothek gegenüber, haben unsere Aufsätze gegenseitig korrigiert und uns zuvor beim Schreiben mit Schokolade motiviert. Ob wir uns in Zukunft noch einmal wiedersehen, wer weiß das schon.

Das Studium endet so unprätentiös, wie es begonnen hat. An meinem ersten Tag an der Uni schien die Sonne, am letzten Tag mit meiner Lieblingskommilitonin nieselt es. Die Jahre dazwischen vergingen so schnell, wie man Bologna-Reform buchstabiert. Dabei wiegt diese Zeit alles andere als leicht.

Erst im Studium habe ich mich richtig kennengelernt, befreit aus dem engen Mief der Schule. Plötzlich gab es keine Mitschüler mehr, die jeden eigenen Schritt überwachen – und bewerten. Keine Eltern und Verwandten mehr, die belehren. Stattdessen die soziale Freiheit. Erst, indem sich der Mensch vom Bisherigen abkapselt, kann er zu sich finden. Das sind turbulente Jahre voller Unsicherheit, Hilflosigkeit und der ein oder anderen Krise. Aber sie lohnen sich.

Erinnerungen an Abi-Zeit

So wird man der, zu dem man geworden ist. Als ich im Nieselregen stand, dachte ich darüber nach und empfand eine große Zufriedenheit. Ja, ich bin der, zu dem ich geworden bin. Und das fühlt sich gut an. Weil ich mir immer treu geblieben bin. Bei allem, was ich die vergangenen Jahre so getan habe, habe ich mich immer gefragt, ob ich das auch wirklich will. Und das heißt nicht, nur hedonistisch den nächsten Spaß zu suchen und alles Leid zu vermeiden. Im Gegenteil. Nur weil ich eine Ahnung davon hatte, wohin es mit meinem Leben gehen könnte, habe ich auch die anstrengenden Etappen ausgehalten – ob Versagensängste, Selbstzweifel oder all den Kram.

Das alles setzt voraus, dass man auf sich hört. Man sich selbst also zuhören kann. Das fängt schon ganz am Anfang an: bei der Entscheidung, was man nach der Schule machen möchte. Alles ist möglich – und gut. Ausbildung oder Studium? Egal. Schreinerin oder Erzieher? Egal. Byzantinistik oder BWL? Völlig egal. Nur passen muss es zu einem. Beim Überlegen sollte man sich von niemandem reinreden lassen. Denn so richtig Ahnung haben die anderen nicht. Die ganzen Berater projizieren von der Gegenwart in die Zukunft, lassen deren Unwägbarkeiten außer Acht und vergessen dann noch das Rechnen. Das ist eine schlechte Mischung.

Ich erinnere mich an meine Abi-Zeit. Macht auf keinen Fall eine Berufsausbildung, sagten die Lehrer damals. Tja, heute fällt die Schule auseinander, weil sie kaum noch jemand reparieren kann. Deutsch- und Englisch-Lehrer braucht kein Mensch, erzählten die gleichen Pädagogen. Naja, jetzt braucht man sie händeringend. Werdet lieber Ingenieure, empfahlen sie. Ob das so ein guter Tipp war, weiß ich nicht. Was aus dem Deutschland der Ingenieure wird, entscheiden die nächsten Klimawende-Jahre.

Studieren ist Selbstzweck, das Studium nicht

Dass die Babyboomer irgendwann in Rente gehen und damit eh das absolute Job-Chaos ausbricht, hat auch niemand von ihnen berechnet. Dabei hätten es zumindest die Sozialkunde-Lehrer besser wissen müssen. Was ich damit sagen will: Es gibt so viele Unwägbarkeiten, die man nicht alle überblicken kann. Da hört man am besten gleich auf sich selbst. Und vertraut sich. Der Rest wird schon werden. Ganz besonders, wenn man etwas tut, was einem Spaß macht.

Ich habe Germanistik studiert, weil ich verstehen wollte, wie die Welt funktioniert. Und am ehesten habe ich Antworten in der Literatur gefunden. Das war der ganze Grund für die Wahl meines Studienfaches. Selbstverständlich weiß ich immer noch nichts über das Leben, doch das Studium hat sich trotzdem gelohnt. Ich habe Denken gelernt – und damit gehe ich jetzt in die Arbeitswelt. Ich finde, das ist eine gar nicht so schlechte Fähigkeit.

Egal, was man studiert, schlauer ist man hinterher immer. Am Ende kommt es bloß auf einen selbst an, was man kann – und vor allem, welche seiner Talente man in die Gesellschaft einbringen möchte. Denn auch das sollte man berücksichtigen. Studieren ist Selbstzweck. Das Studium ist es nicht. Mit offenen Universitätstüren für alle hält unsere Gesellschaft ihr demokratisches Versprechen, dass Bildung für jeden und jede da ist. Gut so. Die längste Zeit der Geschichte sah das anders aus. Daraus ergibt sich ein Auftrag für uns junge Menschen: Lernt, was ihr möchtet! Aber nehmt es nicht für selbstverständlich. Versteckt das Gelernte nicht im eigenen Köpfchen, sondern tragt es hinaus in die Welt.

Am Ende geht es dann allen gleich. Irgendwann stehen wir nachts an der Laterne in unserer Studentenstadt. Wir schauen zurück und sagen Goodbye. Den Kommilitonen, dem Staub in der Bibliothek – und der eigenen Jugend. Im Nieselregen blicke ich in die Dunkelheit. Ich bin der, zu dem ich geworden bin. Klar. Doch der werde ich morgen schon nicht mehr sein, weil ich dann ein anderer werde. Es geht eben immer weiter. Adé! Und hallo, Welt!

Leon Igel (26 Jahre alt) studiert an der Uni Mannheim Germanistik und BWL im Master, dabei beschäftigt er sich weniger mit Goethe, dafür umso mehr mit Christoph Schlingensief. Wenn ihm das zu bunt wird, fährt er zu seinen Eltern und hackt Holz. Oder backt Brot. Corona sei Dank kann er das jetzt auch.