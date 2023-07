Aktualisiert am

Was ich mit meinem Studium machen will? Keine Ahnung!

Kolumne „Uni live“ : Was ich mit meinem Studium machen will? Keine Ahnung!

Wer ohne berufliches Ziel studiert, wird oft belächelt. In den Geisteswissenschaften ist das ebenso anstrengend wie unvermeidbar, meint unser Autor. Warum die Ziellosigkeit kein Nachteil sein muss.

Studentin in der Neuen Philologischen Bibliothek der Freien Universität Berlin Bild: picture alliance / imageBROKER

Auf dem Campus gibt es zwei Gruppen von Studierenden: Die, bei denen die Frage nach dem zukünftigen Beruf relativ obsolet ist, die Mediziner zum Beispiel oder Juristen und Architekturstudierende. Auch bei Lehramts-Kommilitonen kommt niemand ins Grübeln. Und dann gibt es die Mitglieder der zweiten Gruppe: die, bei denen niemand so wirklich weiß, was nach dem Studium kommt. Zugegeben – die meisten Angehörigen dieser Gruppe wissen es wohl selber nicht.

Die Studierenden der besagten zweiten Gruppe sind eher in den Geisteswissenschaften zu finden. Wer etwa Politikwissenschaften, Anglistik oder Soziologie studiert, wird ständig mit derselben Frage konfrontiert, die uns die Gesellschaft schon im Sandkastenalter stellt: „Was willst du (damit) mal werden?“

Meine Antwort darauf ist gut einstudiert und oft wiederholt. Ich studiere zwei Geisteswissenschaften und reihe mich damit in eine große Schlange von Menschen ein, deren berufliche Zukunft auf Partys scherzhaft im Taxigeschäft gesehen wird.

Ist das fair?

Nur ein Bruchteil meiner Kommilitonen werden nach der Uni-Zeit in ihrem Fach weiterarbeiten. Und ein großer Teil muss sich nach dem Abschluss etwas anderes suchen. Das führt bei vielen Menschen anscheinend zu dem Schluss, dass diese Jahre an der Uni für uns umsonst waren. Die Antipathie gegenüber den Geisteswissenschaften scheint daher zu kommen, dass sie wenig Konkretes anbieten – nichts wirklich Greifbares. Den Wert von Geisteswissenschaften zu erkennen, kann schwer sein.

Wenn wir ehrlich sind: Leben retten wir mit unserem Studium nicht. Krankheiten heilen, die Forschung vorantreiben – Fehlanzeige. Eines aber nervt mich: Während meinen Freunden in MINT-Fächern die Ambitionen automatisch zugeschustert werden, muss ich erstmal unter Beweis stellen, dass ich überhaupt welche habe. Das ist ziemlich unfair, finde ich.

Die vermeintliche Überlegenheit der MINT-Fächer ist dabei nicht mehr nur ein Hirngespinst bei Familienfeiern und Gartenpartys mehr, es ist schon lange im Hörsaal angekommen. Aus der Fächerwahl wird ein sozialer Status abgeleitet. Dem Studierenden werden Attribute zugedacht, nur weil er oder sie sich für ein Fach eingeschrieben hat. Der Clinch zwischen Geistes- und Naturwissenschaften, der sich daraus oft ergibt, ist uralt und ermüdend.

Humboldt würde sich im Grabe umdrehen. Einst waren seine Leitlinien ein Vorbild für Generationen von Studierenden. Geisteswissenschaften waren „Bildung der Gesinnungen und des Charakters, die keinem fehlen darf.“ Mittlerweile ist ein Studium in der Gesellschaft aber nur so hoch angesehen, wie der ökonomische Wert auf dem Arbeitsmarkt. Ist das fair?

Dem Fachkräftemangel sei Dank!

Ein Studium ist eine Vorbereitung, Grundlage und Ausbildung für den späteren Beruf. Jeder, der ohne berufliches Ziel studiert, ist also gescheitert?

Ganz im Gegenteil, finde ich; es ist sogar ultrazeitgemäß. Denn während die meisten aus besagter Gruppe Eins schon im ersten Semester festlegen, wohin die berufliche Reise geht, haben Studierende aus Gruppe Zwei die Möglichkeit, sich während des Studiums zu orientieren. Sie haben mehr Zeit, in verschiedene Berufs- und Karrierewege zu schnuppern und viel mehr Auswahl, als jemand, der beispielsweise Medizin studiert. Wenn ich daran denke, dass ich mich direkt nach dem Abi auf einen Weg hätte festlegen müssen, kriege ich blanke Panik.

Denn ich kenne eine ganze Menge Boomer, die sich täglich in einem Job herumquälen, der ihnen keine Freude bereitet. Einen Job machen, auf den ich keinen Bock habe – das käme für mich niemals infrage.

Mehr zum Thema 1/

„Ist doch voll Gen-Z“, hat meine Mutter gesagt. Recht hat sie. Forsa hat eine Studie zu meiner Generation auf dem Arbeitsmarkt durchgeführt. Das Ergebnis: Die Ansprüche an unseren Job sind explodiert. Dem Fachkräftemangel sei Dank! Selbstverwirklichung verdrängt zunehmend die Angst vor der Joblosigkeit.

Und jetzt? Berufliche Orientierungslosigkeit im Studium kann eine Menge Druck aufbauen. Und wer sich unter Druck für einen Karriereweg entscheiden muss, trifft schneller unüberlegte Entscheidungen. Das heißt nicht, dass man sich auf die faule Haut legen sollte: Praktika und Hospitanzen zu machen und sich ständig mit der Frage nach der beruflichen Zukunft zu beschäftigen, bleibt vor allem für uns Geisteswissenschaftler unverzichtbar. Vorübergehende Ratlosigkeit ist aber halb so wild.

Tom Konjer, 21 Jahre alt, studiert Englisch und Politik in Düsseldorf. Glaubt noch fest an den Abschluss in der Regelstudienzeit, obwohl es dafür eigentlich schon zu spät ist.