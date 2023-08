Kolumne „Uni live“ : Über Alkohol im Studium

Aktualisiert am

Neulich war ich auf der Geburtstagsparty einer Kommilitonin. Schon vom Eingang der Studenten-WG aus konnte ich ein einladendes Buffet erspähen, flankiert von einer nicht minder anziehenden Getränkebar. Nachdem mich die Gastgeberin begrüßt hatte, schnappte ich mir ein Bier und betrat die belebte Terrasse. Hier setzte ich mich zu einigen Freunden, die ich aus dem Studium kannte. Bei ihnen trank ich mein Bier, entspannte mich langsam und begann irgendwann mit anderen Gästen zu quatschen. Im Laufe des Abends wurde die Stimmung immer ausgelassener, wir tanzten zu Latino-Songs und 2000er Musik, um Mitternacht schließlich feierten wir in den Geburtstag hinein. Insgesamt war es ein fröhlicher Abend. Doch wieso haben die meisten Gäste, viele von ihnen an der Universität immatrikuliert, so reichlich Alkohol getrunken?

Alkohol erleichtert uns den Kontakt zu Kommilitonen, die wir vielleicht zum ersten Mal sehen, es macht Spaß zu trinken, besonders in Gemeinschaft. Bier oder Wein werden zum verbindenden Element, auch durch das rituelle Anstoßen. In Alltagssituationen brauchen wir in der Regel einen Grund, um unsere Mitmenschen anzusprechen. Bei einer WG-Party reicht es, anzustoßen, zusammen zu lachen, Spaß zu haben.

Aufgrund seiner entspannenden Wirkung trägt Alkoholkonsum zu einer offenen Atmosphäre bei. Auf Partys wird er zum Werkzeug, bekommt eine Funktion. Während es im Alltag häufig schwerfällt, mit Kommilitonen mehr als ein paar Sätze zu wechseln, ist es auf Partys selbstverständlich. Das ist von Vorteil, weil Kontakte im Studium nützlich sind. Wir lernen die Menschen, die uns im Alltag helfen und im Studium prägen können, vermutlich nicht (nüchtern) im Seminar am Montagmorgen kennen, sondern (angetrunken) auf der Party am Freitagabend. Darüber hinaus können auf Partys auch bleibende Freundschaften unter Kommilitonen, die sich gegenseitig vertrauen lernen, entstehen.

Vor dem Convent

Allerdings ist Alkohol ein Werkzeug mit komplizierter Bedienungsanleitung. Regelmäßiger Alkoholkonsum bringt unseren Alltag durcheinander. Wir schlafen schlechter und unsere Konzentration nimmt ab, worunter unsere akademischen Leistungen leiden. Im schlimmsten Fall kann Alkohol unser Studium und Leben zerstören. So geht es einem Kommilitonen von mir, der abhängig geworden ist. Er ist nicht mehr zu seinen Vorlesungen und Seminaren gegangen, wichtige Hausarbeiten und Prüfungen hat er über Jahre hinausgezögert, irgendwann wurde er exmatrikuliert.

Erschreckenderweise werden Schicksale wie dieses bei Studierenden so gut wie nie thematisiert. Alle negativen Konsequenzen über einen einfachen Kater hinaus werden totgeschwiegen. Das verblüfft umso mehr, als Studierende laut einer Studie der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung gesamtgesellschaftlich gesehen am exzessivsten und regelmäßigsten Alkohol trinken. Sich wöchentlich auf einer Party zu betrinken gehört dazu, die Problematisierung gesundheitlicher Langzeitschäden nicht.

Mehr zum Thema 1/

Spannend ist vor diesem Hintergrund der Umgang von Studentenverbindungen mit Alkoholmissbrauch. Wenn ein Mitglied über die Stränge schlägt, kann die Person dafür zur Rechenschaft gezogen werden. Auf dem sogenannten Convent, einem exekutiven Versammlungsorgan der Mitglieder, können Anträge verhandelt werden, die unmäßigen Alkoholkonsum sanktionieren. Beispielsweise kann, wer sich häufiger danebenbenimmt oder übertreibt, mit einem Alkoholverbot für mehrere Wochen oder Monate belegt werden. Insofern haben Verbindungen, bei denen meist überdurchschnittlich viel Alkohol getrunken wird, den Vorteil, ihn gemeinschaftlich reglementieren zu können. Studierenden, die nicht in Verbindungen sind, fehlt diese Orientierung womöglich. Sie müssen sich im Grunde nur vor sich selbst verantworten, was verführerisch sein kann.

Dass die Gefährlichkeit von Alkohol unter Studierenden oft totgeschwiegen wird, erschwert einen bewussten Konsum unter Berücksichtigung unserer individuellen Ziele, gesund zu bleiben und einen anspruchsvollen Studienabschluss zu machen. Dies ist ein großes Problem, auf das wir unbedingt aufmerksam machen sollten, indem wir es offen thematisieren, auf Informationsveranstaltungen für Erstis darauf hinweisen oder Artikel darüber schreiben. Viele Studierende entfalten ihre Persönlichkeit und müssen erst noch lernen, Eigenverantwortung zu übernehmen. Für sie mag es sinnvoll sein, im Studium die eigenen Grenzen auszutesten, um das jeweils richtige Maß beim Alkoholkonsum herauszufinden. Doch sie dürfen nicht in dem Glauben gelassen werden, dass sie immun wären gegen die möglichen Konsequenzen.