Kolumne „Uni live“ : Medizin ohne Worte

Den Wunsch, Medizin zu studieren, hatte ich wohl schon eine Zeit lang mit mir herumgetragen. Doch da es mir mut- und einfallslos vorkam, den Beruf meiner Eltern und vieler ihrer Freunde zu ergreifen, die beide Ärzte sind, verbarg ich diesen Wunsch mit großem Erfolg – und am besten vor mir selbst. Hinzukam, dass ich mich in der Schule für die einigermaßen abstrakten Fächer Mathematik, Deutsch und Geschichte interessiert, die Biologie hingegen nicht gemocht hatte, war sie mir als profanes Produkt einer glanzlosen Tätigkeit in Laboren erschienen. Und so brauchte es einen anderen, der mir zu dem Entschluss verhelfen sollte, meine Bedenken und vordergründige Abneigung zu überwinden.

In Ian McEwans „Abbitte“ las ich vom jungen Robbie Turner, der sich im Jahre 1935 mit der Unterstützung des Herren, für dessen Familie seine Mutter als Putzfrau arbeitet, dazu entscheidet, sich nach einem abgeschlossenen Studium der Literaturwissenschaft der Medizin zuzuwenden. Während er an einem heißen Sommerabend auf das Herrenhaus zugeht, träumt er vom „wettergegerbten, weisen Arzt“, der er einmal sein, und von dem von „Reisen und Nachdenken geprägten Leben“, das einmal hinter ihm liegen werde. Mag es auch kitschig klingen (oder sein), es klopfte mir das Herz, als ich las, dass der Arzt sich, wie die Literatur, dem „Aufstieg und Fall“, „der Armseligkeit und dem Adel der Menschheit“ widme, dass Religion und Literatur zwar lehrten, sich auf diese Weise mit dem Menschen auseinanderzusetzen, aber bloß ein „fesselndes Gesellschaftsspiel“ seien. Robbie Turner werde ein guter Arzt sein, weil er die großen Werke der Literatur studiert haben werde – und dabei jede Spielerei weit hinter sich lassen, dachte ich.

Einer der großen Autoren des 21. Jahrhunderts hatte der Medizin vor meinen Augen alles Profane genommen, er hatte sie sogar über die Schönheit des weltentrückten Denkens gestellt, das mir bisher als das Höchste gegolten hatte. Nun wusste ich, dass und warum ich Arzt werden wollte: Weil ein guter Arzt einer ist, der die großen Werke der Literatur studiert hat.

Nur kein sprachliches Risiko eingehen

Scham und Unsicherheit wichen enthusiastischer Vorfreude. Und so schrieb ich mich für das kommende Wintersemester an der Westfälischen Wilhelms-Universität ein. Doch bei allem Enthusiasmus gab es auch nachdenkliche Momente, wenngleich sie den raschen und unvorhersehbaren Wechsel von gespannter Erwartung und blanker Panik angesichts meines baldigen Auszugs und Neuanfangs in einer fremden Stadt nur selten unterbrachen. In diesen Momenten beschlich mich manchmal die Ahnung, dass Robbie Turners Schwärmereien, die McEwan auch dazu gedient haben mochten, die Katastrophe, auf die der Roman zusteuert und die Robbie Turner erst seine Zukunft und dann das Leben raubt, noch dramatischer erscheinen zu lassen, womöglich nicht allzu viel mit meinem Studienalltag, vielleicht meiner ganzen ärztlichen Tätigkeit zu tun haben würden.

Obgleich ich in den Monaten, die bis zum Beginn meines ersten Semesters ins Land gingen, Anlass und Gelegenheit hatte, meinen Enthusiasmus zu relativieren, und oft genug ahnte, dass ich von den eben zitierten Zeilen nicht unmittelbar auf meinen Studienalltag schließen sollte, bargen meine ersten Wochen an der Medizinischen Fakultät enttäuschende Erkenntnisse: Die Sprache, das Schreiben und Sprechen dienen Studenten und Dozenten als unliebsame, für aus der Zeit gefallen erachtete Instrumente, deren Gebrauch es tunlichst zu vermeiden gilt. Könne man aber nicht umhin, doch einmal einen Satz zu formulieren, dann habe dieser möglichst vieldeutig und vage zu sein; auf keinen Fall dürfe man riskieren, sich zum Geschriebenen oder Gesagten irgendwie verhalten zu müssen. Lehrbuchtexte und jede andere Form schriftlicher Darstellung würden richtigerweise bald kaum noch angetroffen werden und hoffentlich irgendwann der Vergangenheit angehören, schließlich lasse sich das meiste allein durch Schaubilder und Abbildungen darstellen, wohingegen das Lesen anstrengend sei und man beständig Gefahr laufe, sich nicht länger mit der oberflächlichen Wiedergabe des Gelernten zu begnügen. Ich fand mich in einer Wüste, bar jeder anspruchsvollen sprachlichen Ausarbeitung, jedes wohlgesprochenen Wortes, letztlich der unschätzbaren Kultur, Rechenschaft über Geäußertes abzulegen.

„Das Wort“ hat im Deutschen zwei Bedeutungen. Zum einen steht es für den einzelnen Begriff, die Vokabel, zum anderen aber für eine ganze Äußerung oder Erklärung wie im Dankes- oder Vorwort. Schon das „Deutsche Wörterbuch“ der Gebrüder Grimm ordnet diesen zwei Bedeutungen die Pluralformen Wörter und Worte zu: Wörter seien mehrere Begriffe, Worte hingegen Äußerungen und Erklärungen. Zwar wird die Medizin nie ohne die vielen Bezeichnungen für anatomische Strukturen, physiologische Vorgänge, biochemische Verbindungen, Krankheiten und Therapien, also niemals ohne Wörter auskommen, aber zumindest ihre Lehre befindet sich auf dem besten Wege, zu einem zweifelhaften Vergnügen ohne Worte zu werden.

Oskar Mahler (19 Jahre alt) studiert Medizin an der WWU Münster. Wenn er sich nicht gerade in Details verliert, sucht er zwischen Fragen und Antworten nach – ja, was eigentlich?