Ressentiments im Job : Wie russische Arbeitnehmer im Beruf diskriminiert werden

„Es tut uns leid, aber wir wollen gerade niemanden einstellen, der russisch ist.“ – „Wie sagten Sie, war noch gleich Ihr Nachname?“ oder: „Unser Geld fließt ja gleich zu Putin!“ E-Mails wie diese sind seit drei Wochen immer wieder in Anastasia Iwanowas Postfach eingetrudelt. Iwanowa, die eigentlich anders heißt, nun aber um ihre Existenz als selbständige Kommunikationsdesignerin fürchtet, ist Rückfragen und Anspielungen eigentlich gewöhnt. Auch ihr echter Nachname lässt auf ihre Herkunft schließen, und wenn sie sich auf Ausschreibungen bewirbt, wird diese häufig zum Thema. Doch was sie seit einigen Wochen in der Kommunikation mit mittelständischen Unternehmen, für die sie Logos und Illus­trationen entwirft, erlebt, stellt alles Bisherige in den Schatten.

Seit mehr als drei Wochen führt Russlands Machthaber Wladimir Putin einen Angriffskrieg in der Ukraine. Europa, ja fast die ganze Welt ist darin vereint, diesen Krieg aufs Schärfste zu verurteilen. Doch die Kritik am Aggressor Putin bekommen immer häufiger auch diejenigen zu spüren, die weit weg, etwa hier in Deutschland, leben und arbeiten, aus Russland stammen, russische Namen tragen oder für russische Arbeitgeber tätig sind. Der Konflikt ist in die Arbeitswelt übergeschwappt – an vielen verschiedenen Stellen.