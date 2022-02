Trend „Studytube“ : 14 Stunden ohne Pause Lernen

Seit sich das Coronavirus auf der Welt ausgebreitet hat, lernen die meisten Schüler und Studierenden nicht mehr so wie vorher. Ihre Gewohnheiten mussten sie innerhalb kürzester Zeit komplett umstellen. Vielen ist es dabei wie Julina Pletziger gegangen. Pletziger war im ersten Corona-Abi-Jahrgang, inzwischen studiert sie im dritten Semester Psychologie in Bamberg. Weil sie sich im Frühling 2020 kaum mit ihren Mitschülern austauschen konnte, suchte sie nach anderen Möglichkeiten, um den Abi-Stoff zu lernen. „In dieser Situation habe ich nach Abiturvideos recherchiert und bin dadurch auf Studytube gestoßen, damals vor allem noch im englischen Sprachraum“, erzählt sie.

In Videos zeigen Studierende und Schüler hier ihren Lernalltag und geben Tipps. Pletziger motivierte das, als sie zu Hause allein an ihrem Schreibtisch saß: „Ich glaube, dass Studytube die Bibliotheksbegegnung ersetzen kann. Man ist umgeben von Arbeitsatmosphäre, und in diesem Rahmen fühlt man sich vielleicht eher in der Lage und findet die Motivation, sich mit seinen eigenen Lernzielen zu beschäftigen.“ Mittlerweile produziert Pletziger auf ihrem Youtube-Kanal „Julinapril“ sogar selbst solche Lernvideos und gehört mit über 18.000 Abonnenten zu den größeren Studytube-Kanälen im deutschsprachigen Raum.