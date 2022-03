Führungswechsel : Wie leitet man eine Universität?

Wie jeder weiß, ist der Chef oder die Chefin einer Universität ein besonderer Chef. Das beginnt mit der Frage, wer denn überhaupt der wahre Chef der Universität ist: der Kanzler, der die Verwaltung leitet, oder der Präsident respektive der Rektor, der dem akademischen Bereich vorsteht? Bis vor einiger Zeit hätte jeder geantwortet: Der Kanzler ist der wahre Chef, weil es eben selten einen neuen Kanzler gab. Sie waren auf Lebenszeit eingestellt. Verwaltungschefs sind immer noch Vorgesetzte des nicht akademischen Personals, aber nicht mehr alleinige Herrscher über das Budget der Universität. Der Rektor war eher Repräsentant, Primus inter Pares, mit wenig Macht ausgestattet. Das hat sich geändert. Umso spannender ist es daher, den Wechsel in den Rektoraten und Präsidien zu beobachten, der derzeit an vielen Universitäten stattfindet.

Es ist ähnlich wie in den Ministerien, wenn der neue Minister antritt

Nach Niklas Luhmanns Klassiker „Der neue Chef“ gehört der Führungswechsel „zu den wenigen aufregenden Ereignissen“ in den Routinen von formalen Organisationen. Zunächst einmal unterbricht ein neuer Chef die Routinen derjenigen, die unmittelbar dem neuen Chef zugeordnet sind, das heißt in Bezug auf die Universität: Für jene Kollegen in Stabsstellen der Rektorate und Präsidien wird der Amtswechsel unmittelbar spürbar, für andere eher nicht. In diesen Stabsstellen setzt seit der Wahl des neuen Chefs „die Arbeit fast aus“, weil „niemand so recht weiß, was zu erwarten ist“. Da man nichts Genaues oder nur wenig über den neuen Chef und seine Entourage weiß, findet man in „Gerüchten eine Art Ersatzsicherheit“. Es ist dann ähnlich wie in den Ministerien, wenn der neue Minister antritt: Übernimmt er den bisherigen Büroleiter oder bringt er einen neuen Leiter mit, mithin eine ganze Schar von Referenten und Abteilungsleitern? Die Leitungen von Stabsstellen und Präsidien, die eben nicht nur verwalten, haben den direkten Zugang zum Machthaber und sollen ihn auch regeln. Weil der neue Chef mehr oder minder unbekannt ist, sind alle nervös.