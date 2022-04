Kolumne „Uni live“ : Berühmt berüchtigt

Der komplette Text voll roter Korrekturen, das Urteil vernichtend, das Ego am Boden: In kreativen Studiengängen braucht es ein dickes Fell. Denn die Feedback-Kultur ist oft noch von anno dazumal.

Schon als kleines Mädchen hatte ich eine - etwas romantische - Vorstellung davon, was ich werden wollte: Eine berühmte Journalistin, so irgendetwas zwischen Karla Kolumna und Gundula Gause. Warum? Weil ich, trotz zahlreicher Misserfolge in der Schulzeit, zumindest eines immer wieder heraushörte: Ich konnte Dinge gut in Worte fassen. In Deutsch-Aufsätzen nahm ich meine Mitschüler mit auf wilde Entführungsgeschichten, führte sie in die Welt von kleinen sprechenden Gartenzwergen ein oder dachte mir eine Tubaspielerin aus, die ihre eigene Zukunft bereisen konnte. Das Lob der Deutschlehrerin im Rücken verfestigte sich mein Berufswunsch immer mehr. Ich sah mich schon mit wilden Haaren, einer abgewetzten Lederjacke und tiefen Augenringen der nächsten großen Story hinterherjagen. Immer im Gepäck: ein kleiner Notizblock und ein wenig Kleingeld für Kaffee.

Dass das Leben als angehende Journalistin weit weniger romantisch und ruhmreich werden würde, wurde mir während meines Studiums rasch klar. Denn plötzlich musste mein nunmehr erwachsenes Ich mit Erschrecken feststellen, dass ich wohl in der Schulzeit nicht die einzige war, die für ihre Geschichten gelobt wurde. Überall begegneten mir junge Studis, die vor kreativen Ideen nur so übersprudelten und viel mehr vorzuweisen hatten als ich. Hier hatte jemand ein wahnsinnig tolles Praktikum bei einer großen Zeitung gemacht, dort hatte jemand sogar schon ein Buch veröffentlicht. Einige waren neben dem Studium als freie Journalisten tätig. Und ich? Ich hatte mein Abitur, vier Monate Ausland und ein abgebrochenes Jurastudium vorzuweisen. Meine rosarote Brille wurde mir schlagartig weggerissen.

Um irgendwie auch aus der Masse hervorzustechen, versuchte ich alles mögliche. Ich meldete mich bei der Unizeitung als freiwillige Journalistin, schrieb meine ersten Texte und besuchte Journalismus-Seminare. Doch mein Studium lehrte mich eines vor allem sehr schnell: Demut. Meinen ersten eingereichten Artikel für die Unizeitung bekam ich mit lauter rot markierten Korrekturen zurück, aber anstelle dieser hätte man auch direkt darunterschreiben können: „Sechs, setzen“. Mein jahrelang durch meine Deutschlehrer gepimptes Selbstbewusstsein war wie weggeblasen. „So kannst du das doch nicht schreiben!“, „Was hast du dir denn bei der Formulierung gedacht?“ oder „Ist das überhaupt noch Deutsch?“, zog sich auch in meinen journalistischen Seminaren als O-Ton durch meine Unikarriere.

Nicht enden wollendes Herumgenörgel

Ich muss jedoch zugeben: Dass die anderen alle kreativer, textsicherer und generell weiter waren, stimmt so auch wieder nicht. Viele meiner Kommilitonen berichteten mir schließlich von ähnlichen Erfahrungen und das nicht nur im Journalismus. Ob Kunst, Musik oder Fotografie: Es scheint besonders in Kreativstudiengängen ein Phänomen zu sein, dass modernere Führungstugenden wie wertschätzend formulierte Kritik und flache Hierarchien kaum gängige Praxis sind. Stattdessen berichten viele von nicht enden wollendem Herumgenörgel an ihren Arbeiten, von harsch formulierter Kritik von Dozenten und dem daraus resultierenden Gefühl, nie gut genug zu sein.

Als wäre das nicht schon belastend genug, vergleichen sich in solch einem wettbewerbsgeprägten Umfeld viele Kommilitonen untereinander. Der zu Beginn der Semesterferien immer aufs Neue eröffnete Kampf um das beste Praktikum vermischt sich mit der quälenden Frage, ob die eigenen Schreibkünste überhaupt ausreichend sind. So sind Konkurrenzdruck und Frustration vorprogrammiert. Schließlich will jeder herausstechen und seine Kommilitonen irgendwie übertrumpfen. Was einem dabei nicht beigebracht wird: Teamfähigkeit, konstruktive Arbeit an Texten und eine faire Feedbackkultur. Stattdessen sehen sich viele Studierende mit Stress, Druck und Kopfzerbrechen konfrontiert, was sich sowohl auf den Körper als auch auf die Psyche auswirkt. Ein erhöhter Adrenalinspiegel, angespannte Nerven und Denk- und Schreibblockaden sind für mich angesichts dessen fast schon logische Konsequenzen.

Schwimmen im weiten Meer der Mittelmäßigkeit

Natürlich könnte man nun argumentieren, Erfolgsdruck und Selbstzweifel seien in jedem Studiengang präsent und gängige Strategien wie Sporttreiben, Meditation und gegebenenfalls Studienberatungen können Abhilfe schaffen. Allerdings muss man sich doch gerade in Kreativstudiengängen die Frage stellen, inwiefern eine Atmosphäre des Sich-Übertrumpfen-Wollens bei gleichzeitig anhaltender Kritik an den Fähigkeiten der Studierenden förderlich für die Ausbildung junger kreativer Menschen ist. Viele Journalismusstudenten haben jedenfalls das Gefühl, im weiten Meer der Mittelmäßigkeit zu schwimmen und das so lange, bis das letzte Fünkchen Kreativität endgültig ertrunken ist. Einige wenige fühlen sich vielleicht durch Konkurrenzdruck angespornt. Ich glaube aber: Ein unterstützendes, freieres Umfeld wäre förderlicher. Schließlich braucht jede Form des kreativen Schaffens genau das: Freiraum.

Mein romantisches Journalisten-Ideal ist im Laufe meines Studiums jedenfalls schnell verschwunden. Immerhin hat mir noch niemand, auch kein pingeliger Dozent, den Drang streitig machen können, etwas zu schreiben, auf das ich stolz sein kann. Die neue Karla Kolumna bin ich vielleicht noch nicht geworden, aber mein kindliches Klischee einer kaffeesüchtigen, wildhaarigen und mit tiefen Augenringen gezeichneten Schreiberin, erfülle ich mittlerweile durchaus.

Lina von Coburg (22 Jahre alt) studiert im Bachelorstudiengang Publizistik in Mainz. Neben ihrem Studium schreibt sie Gedichte, philosophiert über das Leben und macht sich Gedanken darüber, wie man als angehende Journalistin bestehen kann.