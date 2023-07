Studieren als Gehörloser : Barrierefrei ist anders

Er schläft nie, sorgt für Gleichgewicht und Orientierung im Raum: der Gehörsinn. Er ist essenziell für das eigene Wohlbefinden und das soziale Miteinander. Das können sich Menschen, die normal hören, kaum vorstellen – und auch nicht, mit wie vielen Herausforderungen, Hürden und Benachteiligungen eingeschränktes Hören im Alltag einhergehen kann. Gerade der Besuch einer Hochschule kann für Betroffene schwierig werden. Denn Universitäten sind extra dafür gemacht, dass Menschen zuhören. Wie der Name schon sagt: in Hörsälen.

Hörbeeinträchtigte waren im Hochschul-Leben lange nicht vorgesehen. Kein Wunder also, dass Betroffene dort mit besonders vielen Problemen und Hürden konfrontiert sind. Oft geht es damit schon Monate vor Aufnahme des Studiums los. Je nach Art und Ausprägung der Hörbeeinträchtigung müssen sich die angehenden Studierenden Hilfsmittel oder personelle Unterstützung selbst organisieren. Sie müssen klären, wer dafür bezahlt, sie haben lange Anträge zu schreiben und Bescheinigungen einzuholen. Das erfordert eine vorausschauende, disziplinierte Organisation und ist viel Aufwand. Das sorgt meist schon für erste Frust-Erlebnisse: „Der Aufwand bei der Beantragung ist oft hoch, und häufig werden die Unterstützungen nicht in ausreichendem Maße bewilligt“, sagt Christine Fromme, Referentin in der Informations- und Beratungsstelle Studium und Behinderung beim Deutschen Studierendenwerk in Berlin. „Dazu kommt, dass das Prozedere jedes Semester wiederholt werden muss.“ Für einige Fächer, sagt die Expertin, gibt es kaum ausgebildete Gebärdensprachdolmetscher. Studienassistenzen für Mitschriften werden nur schlecht bezahlt.

Mehraufwand und weniger Flexibilität

Im Internet finden sich jede Menge Erfahrungsberichte von Studierenden, in denen sie berichten, mit welchen Schwierigkeiten sie es zu tun haben, wo sie als Hörbehinderte im Uni-Alltag immer wieder scheitern. In vollen Hörsälen ist es für sie besonders schwer, etwas zu verstehen, genauso wie in Räumen, die stark hallen. Überall herrscht Hintergrundlärm, gibt es Nebengeräusche, wird durcheinander oder undeutlich geredet. Dozenten können nuscheln oder leise sprechen, die Studienvorgaben sind unflexibel, es ist schwer, spontan Termine zu ändern. Für Betroffene bedeutet das zusätzlichen Mehraufwand und noch weniger Flexibilität. Außerdem müssen sie Schrift- und Gebärdendolmetscher in der Regel mit zeitlichem Vorlauf buchen. Wenn sich Vorlesungszeiten ändern, stehen sie dann womöglich gar nicht zur Verfügung – was weitere Nachteile mit sich bringen kann, weil die Betroffenen womöglich wichtige Informationen verpassen.

Wichtig zu wissen: Die eine Hörbehinderung gibt es nicht. Vielmehr reicht die Palette von leichten Beeinträchtigungen über schwerhörig und ertaubt bis zu gehörlos. „Das heißt, die einen sind lautsprachlich orientiert, die anderen kommunizieren mit Gebärdensprache, was ein Riesenunterschied ist“, sagt Gudrun Brendel, Projekt- und Maßnahmenleiterin beim Deutschen Schwerhörigenbund (DSB). Zudem gibt es keine international einheitliche Gebärdensprache. Entsprechend unterschiedlich gestalten sich die spezifischen Bedürfnisse und Probleme der Studierenden. „Die Form der angemessenen Unterstützung muss individuell abgestimmt sein und hängt von der Art der Hörbeeinträchtigung, dem Studiengang und der Art der Lehr-Lern-Formate ab“, sagt Fromme.

Infrarothörhilfen und Richtmikrofone

Die gute Nachricht: Es gibt bereits eine ganze Reihe technischer Hilfsmittel, die bei hörbeeinträchtigten Studierenden für „besseren Empfang“ sorgen können. Zu den wichtigsten und effektivsten zählen so genannte Funk-Mikrofon-Übertragungsanlagen (FM-Anlagen), die aussehen wie Audio-Museums-Guides mit Kopfhörern. Sie übertragen Tonsignale über Funkwellen von einem Mikrofon zu beliebig vielen Empfängern. Es gibt Induktions- und Ringschleifensysteme in Hörsälen oder Stethoskope mit Verstärker für Mediziner, Infrarothörhilfen und Richtmikrofone. Allerdings kommt all das im Universitäts-Alltag bisher nur selten zum Einsatz. „Laut unserer Datenbank haben nur sechs Prozent der deutschen Hochschulen ein Induktions­schleifensystem und zehn Prozent FM-Anlagen im Hilfsmittelpool“, sagt Mira Maier, Sozialunternehmerin und Mit-Initiatorin der Initiative MY Access to Funding und dem Förderprogramm-Portal Barrierefrei-studieren. „Die meisten Studierenden mit Hörbeeinträchtigung müssen dementsprechend ihre eigenen technischen Hilfsmittel verwenden.“