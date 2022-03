Wahlen zum Studentenparlament : Wenn Harry Potter das Programm dominiert

Treten Quatsch-Gruppen zu den Wahlen des Studierendenparlaments an, sorgt das im besten Fall für eine höhere Wahlbeteiligung. In der digitalen Lehre ziehen aber auch die „Fußball, saufen, feiern“-Slogans kaum.

„Dumbledores Armee“ hat sich neu aufgestellt. Die Studierendenvereinigung kämpft an der Uni Hamburg für mehr Magie am Campus, Butterbier in den Mensen und Professor Dumbledore als neuen Hochschulpräsidenten. Vergeblich, der neue Präsident ist Arzt, kein Hexenmeister aus Harry Potter, und auch sonst verzauberte Liste 13 nicht bei den letzten Wahlen zum Studierendenparlament (StuPa): Nicht mal drei Prozent der Studierenden wählten die Armee, die in der neuen Wahlperiode erstmalig mit einem Sitz vertreten ist. Ebenso wie Liste 1 „Fußball, saufen, HSV“, deren Name Programm ist („Keine Lehrveranstaltungen an Spieltagen“), oder Liste 5 „Make Mensa great again“ mit ihrem Slogan „Preise runter, Genuss rauf!“

Spaßgruppen in der Studierendenvertretung sind kein neues Phänomen. Andreas Keller, stellvertretender Vorsitzender der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), zieht eine Linie zu den Nachfolgeorganisationen der 68er-Bewegung: „Die Spontis haben ganz bewusst gegen die bierernste linke Politik der Marxisten auf Spaß gesetzt“, sagt er. „Spontis“, so nannten sich bis in die Achtzigerjahre hinein antiautoritäre Aktivisten, die sich – links, aber lustig – von den hierarchisch organisierten kommunistischen Kaderorganisationen absetzten. Heute sei das Spektrum viel unübersichtlicher, sagt der Gewerkschafter. Es reiche von entlarvender Satire bis weit ins rechtskonservative Lager, das sich bisweilen hinter ulkigen Listen tarne. Die Spaßgruppen nicht ernst zu nehmen oder als unpolitisch abzutun sei daher falsch. „Die haben sich ja entschieden, den Politikbetrieb zu kritisieren und sich zu engagieren“, sagt Keller.

„Man kennt sich, die Zusammenarbeit funktioniert“

Manchmal entsteht die Liste aus einer Laune heraus. Dann reicht schon ein eingängiger Titel oder der Wunsch, eine Party aus dem Topf des Allgemeinen Studierendenausschusses (AStA) finanziert zu bekommen. Um aus dem Jux Ernst werden zu lassen, bedarf es viel Engagements und der Vernetzung mit den Studierendenvertretungen. „Man kennt sich, die Zusammenarbeit funktioniert“, sagt Antonia Peikert über die Liste „Fußball, saufen, HSV“, die bereits zum dritten Mal im Hamburger StuPa dabei ist.