Kritik an dem Bachelor/Master-System: Die gesteckten Ziele seien mit der Reform nicht erreicht worden. Bild: AP

Ein wenig beneidet Lukas Geisler die Generationen vor ihm, „die selbstbestimmt lebten und lernten und dann nach zwölf oder 13 Semestern die Uni mit einem Magister- oder Diplomabschluss verließen“. Geisler besucht den Masterstudiengang Politische Theorie an der Goethe-Universität, und seine Bilanz des Studentenlebens fällt bisher zwiespältig aus. Die Universität, sagt er, sei kein Ort mehr, um als junger Mensch heranzureifen, sich zu entfalten und sich auf eine von Krisen, Kriegen und Klimawandel erschütterte Welt vorzubereiten. Es gehe nicht mehr um Bildung, „sondern nur mehr um die Qualifikation für den Arbeitsmarkt und darum, die Uni möglichst schnell zu verlassen“.

Den Alltag auf dem Campus beschreiben Geisler und seine Mitstreiter so: „abstrus kurze Regelstudienzeiten, übervolle Seminare, kleinteilige, undurchsichtige Prüfungsordnungen, mangelhafte Betreuung durch Lehrende und unterfinanzierte Fachbereiche“. Die Arbeitsbedingungen für wissenschaftliche Mitarbeiter seien schlecht. „Wie ist da überhaupt noch gute Lehre möglich?“, fragt Clara Gutjahr, die Soziologie in Frankfurt studiert und eine Promotion anstrebt. „Unter Studierenden herrscht großes Unbehagen“, so ihre Erfahrung.