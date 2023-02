Aktualisiert am

Mensch, was für eine Geschichte!

Storytelling im Beruf : Mensch, was für eine Geschichte!

Der Zauber der spannenden Erzählung: 1001 Geschichten soll Scheherazade dem Sultan in 1001 Nacht vorgetragen und damit ihr Leben gerettet haben. Bild: Interfoto

Eine gute Rhetorik ist in der Arbeitswelt Gold wert – in den verschiedensten Berufen. Neudeutsch heißt das „Storytelling“. Was es bringt und wie es funktioniert.