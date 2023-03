Als Melanie Pfeifer ihre erste Stelle aussuchte, waren ihr vor allem zwei Aspekte wichtig: Es sollte sich um eine große und um eine internationale Firma handeln, denn dort, so ihre Erfahrung aus Praktika, gibt es gute Strukturen für die Einarbeitung. Als Berufseinsteigerin sei es einfach hilfreich, „wenn es gut aufbereitete Einführungsmaterialien, Ansprechpartner im HR oder sogar Mentoren gibt“, sagt die 27.-Jährige, die in Wirklichkeit anders heißt. Insbesondere nach diesen Kriterien habe sie sich die Stelle dann ausgesucht.

An Aspekte wie die Teamstruktur, Aufstiegsmöglichkeiten innerhalb des Unternehmens oder Bonuszahlungen, habe sie gar nicht so recht gedacht. Heute weiß sie besser, was sie noch alles hätte erfragen sollen. Nach knapp einem Jahr als Marketingmanagerin für einen gewerblichen Immobilienmakler in Frankfurt wechselte sie 2022 zu einem US-amerikanischen Konzern nach München. „Da bin ich dann nicht mehr so blauäugig reingestolpert.“ Der Wechsel, mit all seinen teils versteckten Kosten habe sich für sie gelohnt. Obwohl auch mit jeder noch so guten Einarbeitung und mit jedem Umzug Anstrengungen verbunden sind.