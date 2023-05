Das Wetter am Polarkreis ist unwirtlich. Im Winter ist es dort bitterkalt. Solche Bedingungen stellen Menschen und Maschinen vor Herausforderungen – so auch Elektrolokomotiven, die künftig in Schweden Eisenerz unter erschwerten Bedingungen transportieren sollen. Die Loks verfügen über ein System, das bei Bremsvorgängen Energie spart. Dafür müssten Kabel und Steckverbindungen besonders robust sein, sagt Matthias Lapp, Vorstandsvorsitzender der Stuttgarter Lapp-Gruppe. Das Familienunternehmen sieht in der Bahntechnik große Chancen und baut diesen Bereich seit Jahren aus. Allein das Marktpotential für derartige Verbindungslösungen liege bei 500 Millionen Euro im Jahr.

Lapp mit seinen etwa 40.000 Produkten ist einer der bedeutendsten Hersteller und Zulieferer von Verbindungstechnologie. Er produziert unter anderem Anschluss- und Steuerleitungen, Datenleitungen, Lichtwellenleiter, Kabelverschraubungen, Industriesteckverbinder. Hauptabnehmer sind der Maschinen- und Anlagenbau, die Lebensmittelindustrie, der Energiesektor und der Bereich Mobilität. Dort profitiert Lapp vom Trend zum Elektroantrieb. „Jedes Elektroauto braucht ein Ladekabel“, sagt der geschäftsführende Gesellschafter.