Globale Spitzenuniversitäten : Die Champions League lohnt sich nicht

In vielen Ländern gibt es Programme, die Universitäten in die globale Spitzenliga bringen sollen. Das Ranking, das zu Recht oder zu Unrecht weltweit als Erfolgsmaßstab zugrunde gelegt wird, ist das Shanghai-Ranking. Der Weg an die Spitze ist lang und schwer. Hat man eine Spitzen­position erreicht, ist sie aber auch ziemlich stabil. Dies demonstrieren die Spitzenränge im Shanghai-Ranking sehr deutlich: Die Rangkorrelation von 2004 bis 2019 der Top-20-Universitäten liegt bei 99 Prozent. Damit ist die ­Stabilität der Spitzenränge viel höher als in der Wirtschaft, in der in diesem Zeitraum neue Firmen wie Apple oder Facebook hinzugekommen sind.

In den vergangenen Jahren waren insbesondere Frankreich und China darin erfolgreich, einzelne Univer­sitäten unter die ersten zwanzig des Shanghai-Ranking zu bringen. Deutschland ist es trotz der sogenannten Exzellenzinitiative nicht gelungen, eine Universität unter den ersten vierzig zu platzieren. Im Jahr 2004, vor der Exzellenzinitiative, lag die beste deutsche Universität auf Platz 45, im Jahr 2021 liegt sie auf Platz 48. Warum ist das so, und was kann daraus gelernt werden?