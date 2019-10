Peinliche Spende : Diktatoren-Millionen für Unis

Eine Millionenspende aus zweifelhafter Quelle hat die London School of Economics in Erklärungsnot gebracht. Ein China-Forschungsprogramm wurde auf Eis gelegt. Ko-Finanzierungen wie diese sind keine Seltenheit.

Die London School of Economics in der Innenstadt Bild: Picture-Alliance

Die London School of Economics hat die Notbremse gezogen, um nicht durch eine Millionenspende aus zweifelhafter Quelle in China korrumpiert zu werden. Nachdem es einen Aufschrei einiger ihrer Professoren gab, hat die LSE-Führung die Pläne für ein China-Forschungsprogramm vorläufig auf Eis gelegt, wie die „Financial Times“ berichtet. Stein des Anstoßes für die Wissenschaftler war, dass der strikt peking-treue Investor Eric Li aus Schanghai, der erst kürzlich die blutige Niederschlagung der Proteste auf dem Platz des Himmlischen Friedens vor dreißig Jahren verteidigt hat, das Programm finanzieren wollte. Gegen die Spende sprach sich unter anderem der Politikprofessor Chris Hughes aus; er sei „rasend wütend“ darüber. In einem Brief an die LSE-Spitze warnte er, die Annahme dieses Geldes könne die Werte der Universität untergraben.

Philip Plickert Wirtschaftskorrespondent mit Sitz in London. F.A.Z. Hendrik Ankenbrand Wirtschaftskorrespondent für China mit Sitz in Schanghai. F.A.Z.

Eric Li ist in Schanghai weniger in seiner Rolle als Risikokapitalgeber bekannt denn in seiner Rolle als unerschütterlicher Verteidiger der Ein-Parteien-Herrschaft. Dem internationalen Publikum ist er bis heute vor allem wegen eines Vortrags in der Internetkonferenz „Ted“ bekannt. In Auftritten wie vor dem Schanghaier Club der Auslandskorrespondenten ist Li schnell dabei, der gesamten westlichen Industrie den Untergang vorherzusagen und Chinas Technologieunternehmen als künftige Marktführer zu preisen.

Vor acht Jahren wurde die LSE von einem Skandal um eine hohe Spende einer Stiftung von Libyens Diktator Muhammed Gaddafi erschüttert. Im Zuge der Aufarbeitung kam heraus, dass die Hochschule eine fragwürdige Dissertation von Gaddafis Sohn, mutmaßlich von einem Ghostwriter geschrieben, akzeptiert hatte. Nach einem vernichtenden Untersuchungsbericht musste der damalige LSE-Direktor Howard Davies seinen Hut nehmen.

Sorgen um die akademische Freiheit

An britischen Universitäten studieren inzwischen mehr als hunderttausend chinesische Studenten, die jeweils Tausende Pfund Gebühren zahlen. Hunderte Wissenschaftler aus China sind als Gastforscher tätig. Einige Hochschulen akzeptierten auch eine Finanzierung von Programmen und Stipendien aus Peking. Das schürt Sorgen um die akademische Freiheit und vor Spionage oder Datenraub. Entsprechende Warnungen kamen von den britischen Geheimdiensten MI5 und GCHQ, schrieb die „Sunday Times“ am Wochenende.

Mehr zum Thema 1/

Geschätzt 500 chinesische Gastforscher aus Forschungseinrichtungen mit Militärbezug seien im vergangenen Jahrzehnt in Großbritannien gewesen. Die Nachrichtendienste forderten die Universitäten auf, ihre Computersysteme besser zu schützen, etwa wenn Forschung die Luftfahrt, Künstliche Intelligenz oder andere Hochtechnologien betreffe. Die Zeitung berichtete auch über Fälle, in denen Wissenschaftler und Hochschulen bedrohliche Interventionen der chinesischen Botschaft erhielten, zum Beispiel weil sie Debatten über die Proteste in Hongkong zuließen oder die brutale Verfolgung der Falun-Gong-Sekte thematisierten.

Dass eine Ko-Finanzierung aus autoritären Ländern problematisch ist, haben im vergangenen Jahr auch zahlreiche amerikanische Universitäten bemerkt, die Geld aus Saudi-Arabien annahmen. Laut einer Recherche der Nachrichtenagentur AP nahmen amerikanische Hochschulen innerhalb eines Jahrzehnts mehr als 350 Millionen Dollar von den Saudis an, der Großteil für Stipendien, aber auch gut 60 Millionen Dollar an Aufträgen und Forschungsgeldern von staatsnahen saudischen Unternehmen wie dem Ölkonzern Aramco oder aus dem Umfeld der Königsfamilie. Auch Eliteuniversitäten wie das Massachusetts Institute of Technology, Harvard, Yale, Stanford und die Universität von Kalifornien in Los Angeles bekamen Millionen. Nach dem Kashoggi-Mord veröffentlichte nur das MIT einen Prüfbericht und distanzierte sich von einer saudischen Finanzquelle, der Prinz Mohammed bin Salman Stiftung (MiSK Foundation). Die anderen Finanzierungen, etwa von Aramco, laufen weiter. Dagegen hat das MIT im April bekanntgegeben, dass es alle Programme einstelle, die von den chinesischen Technologie-Unternehmen Huawei und ZTE finanziert würden. Die Konzerne waren in Washington auf einer „Schwarzen Liste“ mit Exportbeschränkungen gelandet.