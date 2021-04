Klassismus : Überbau ohne Basis

Seit der Finanzkrise und verstärkt in den letzten drei, vier Jahren wird wieder von der Klasse geredet, aber nicht mehr im Jargon des Klassenkampfes, sondern des Diskriminierungsdiskurses. Das Stichwort lautet Klassismus, es ist populär in aktivistischen Kreisen, beginnt in der Parteipolitik Fuß zu fassen und wird besonders in den kulturalistisch gefärbten Sozialwissenschaften diskutiert.

Ein wissenschaftlich tragfähiges Konzept liegt aber noch nicht vor. Die analytische Annäherung wird dadurch erschwert, dass Klassismus von der akademischen Linken konsequent politisch gedeutet wird. Dabei findet sich mittlerweile selbst im Duden eine, zu Recht, unpolitische Definition. Klassismus meint danach „Diskriminierung oder Vorurteile gegenüber einer Person oder Personen aufgrund einer Zugehörigkeit zu oder Herkunft aus einer bestimmten sozialen Klasse“. Klasse wiederum wird ohne Bezug zu Marx als „Gruppe der Bevölkerung, deren Angehörige sich in der gleichen ökonomischen und sozialen Lage befinden“, definiert.

Heißt: Klassismus ist kontextabhängig und kann jeden unabhängig von der aktuellen sozioökonomischen Lage betreffen. Für das Bildungssystem in Deutschland bedeutet das beispielsweise: Jedes Kind, dessen Eltern nicht studiert haben, ist potentiell von Klassismus betroffen. Ein Klassenbewusstsein oder eine klare Definition der Klassen braucht es nicht, um den Begriff als hilfreiches Mittel zur Benennung struktureller Diskriminierung zu verwenden.

Die Debatte wird medienwirksam geführt

Dass beispielsweise Personen aus Arbeiterfamilien wesentlich seltener ein Studium aufnehmen, ist hinreichend bewiesen. Dass sie sich weniger frei im universitären Milieu bewegen, legen empirische Studien ebenfalls nahe. Auch von Klassismus Betroffene sind jedoch aktive, handlungsfähige Subjekte und nicht nur Opfer ihrer Umstände. Dass intrinsische Motive Lebensläufe und Karrieren geprägt haben, heißt wiederum nicht, dass diese Motive nicht von objektiven, auch klassistischen Strukturen geprägt worden sind.

Problematisch ist, dass die akademische Linke zwar die Deutungshoheit für den Klassismus für sich beansprucht, sich aber selbst nicht einig ist, ob das Konzept zur Durchsetzung ihrer Ideale taugt. Eine gewisse Ironie entsteht dadurch, dass Probleme in den eigenen Reihen nicht angesprochen werden, etwa wenn Didier Eribons „Rückkehr nach Reims“ als Vorbild autobiographischer Erzählungen dient, die nun reihenweise in Sammelbänden mit dem Begriff „Klassismus“ im Titel erscheinen, dabei aber ausgeblendet wird, dass Eribon nicht nur die eigene Herkunftsscham beschreibt, sondern vor allem das Erstarken (neuer) rechter Parteien und die Gründe für die Abwanderung vormals linker Wählerinnen und Wähler aus der Arbeiterklasse.

Die Debatte um Klassismus und die Etablierung des Klassismusbegriffs wird medienwirksam geführt, dreht sich aber mangels eines sozialwissenschaftlichen Konzepts, an das sich grundsätzlich anknüpfen ließe, in die verschiedensten Richtungen. Mal wird Klassismus als Diversity-Ansatz verstanden, dann wird wiederum kritisiert, dass ein solcher Ansatz emanzipatorischer Politik entgegenstehe. Solange Inkonsistenzen in der Argumentation diese Debatten prägen, ist es unvermeidbar, dass Klassismus als Begrifflichkeit von vielen Außenstehenden im Sinne einer Identitätspolitik missverstanden wird, die Ursachen der eigenen Unzulänglichkeiten ausschließlich im Außen sucht.

Keine konkrete Theorie

Auch für dieses Jahr sind wieder Sammelbände mit persönlichen Klassismuserfahrungen angekündigt. Die Darstellung persönlicher Erfahrungen ist für Einzelne sicherlich wichtig, allerdings wirft der konkrete Wunsch, keine strukturelle Analyse zu betreiben, wie es beispielsweise die Herausgeber der Sammelbände „Solidarisch gegen Klassismus“ und „Klassismus und Wissenschaft“ explizit betonen, die Frage auf, wie emanzipatorische Politik ohne Theoriearbeit und stringente Argumentationslinie funktionieren soll.

Ansätze zur Veränderung klassistischer Strukturen sollen Allianzen, Solidarität und Umverteilung sein. Das widerspricht der linken Interpretation des gesellschaftlichen Klassismus. So sollen Studenten zwar einerseits wegen der Strukturen nicht in der Lage sein, sich über Hemmungen und Zweifel an ihrer Eignung für die Wissenschaften hinwegzusetzen, werden andererseits aber aufgefordert, Allianzen zu bilden. Solidarität entsteht nicht, wenn exklusives Nutzungsrecht für einen Begriff beansprucht wird, dem keine konkrete Theorie zugrunde liegt. Und dauerhafte Umverteilung ist eine Frage, die Gesetzgeber und Bundesverfassungsgericht beschäftigt. Auch diese Forderung ist ohne empirische Nachweise kaum erfüllbar.

Dem Wunsch nach Wissenschaftlichkeit mag vorgeworfen werden, er sei selbst klassistisch. Aber wenn Utopien weit von Realpolitik gesponnen werden, stellt sich die Frage, wie ernst es ihren Exponenten wirklich mit einem Strukturwandel ist, der Menschen in prekären Situationen hilft und ungerechtfertigte soziale Ungleichheit beseitigt.