Europäische Union : Die Zeitbombe ist der Zerfall Italiens

Die Krisen der letzten zwanzig Jahre waren globale Phänomen mit hoher Ausbreitungsgeschwindigkeit. Dadurch hat sich eine gewisse Exekutivlastigkeit im politischen Handeln etabliert. Sind die Staaten dem Tempo der globalen Entwicklungen nicht gewachsen?

Die Staaten sind gegenüber dem rapiden Globalisierungsprozess nicht wetterfest gemacht worden. Globalisierung hat nicht nur Nutzen, sondern auch Kosten. Staaten in der Globalisierung müssen nicht nur ihre sozialen Sicherungssysteme und ihre Bildungssysteme ausbauen, sondern auch ihre Gesundheitssysteme. Die meisten Regierungen haben das heruntergespielt oder die fälligen Ausgaben in die Zukunft verschoben. So wurden in den letzten dreißig Jahren die Kosten der Globalisierung immer mehr durch Schulden statt durch Steuern finanziert. Es wurden und werden riesige Schuldenberge aufgebaut, die von Krise zu Krise gewachsen sind. Was zusätzlich an „Global Governance“ entstand, war eine reine Exekutivangelegenheit, die in der Tendenz immer mit einer Ausschaltung der nationalen Parlamente einherging; der Fachausdruck dafür war „Mehrebenendiplomatie“ in einer „multilateralen Ordnung“. Auch in der Europäischen Union liefen Liberalisierungsprozesse seit den neunziger Jahren oft so ab, dass die nationalen Regierungen sich in Brüssel oder Luxemburg Mandate abholten, die ihr eigenes politisches System nicht getragen hätte.

Wie ging von der Europäischen Union beispielsweise der Druck aus, am Gesundheitssystem zu sparen? Das ist doch Ländersache?

Ja und nein. Die Währungsunion bestand ja auf Haushaltskonsolidierung, polemisch auch Austerität genannt, und hatte dafür detaillierte Überwachungsinstrumente entwickelt. Die irische Ökonomin Emma Clancy hat nachgezählt und in den letzten Jahren 63 Fälle gefunden, in denen die Europäische Union Mitgliedsstaaten offiziell zu Kürzungen im Gesundheitssystem aufrief. Ähnliche Spar- und Liberalisierungsappelle gab es auch bei der Arbeitslosenunterstützung und Arbeitnehmerrechten. In Spanien und Italien liegt der Anteil des öffentlichen Gesundheitssystems am Sozialprodukt heute bei 6,5 Prozent, in Deutschland ist er drei Prozentpunkte höher. Drei Prozent des Sozialprodukts entsprechen in Deutschland etwa dem Zweieinhalbfachen des Verteidigungsetats. Aber auch bei uns sollten ja noch kurz vor Corona Krankenhäuser geschlossen werden.

Sehen Sie Anzeichen, dass sich diese Tendenz fortsetzt?

Auf jeden Fall. Es wird oft behauptet, nach der Corona-Krise werde nichts mehr sein wie zuvor. Ich sehe eher die Kontinuitäten, etwa bei der Verschuldung, dem Wachstum der Geldmenge im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung, der steigenden Bedeutung der Zentralbanken als Überregierungen und der zunehmenden sozialen Ungleichheit. Dazu kommt der sinkende Anteil der steigenden Staatsausgaben, der noch durch Steuern finanziert wird. Deutschland war lange so etwas wie die große Ausnahme, weil ihm die strukturelle Asymmetrie der europäischen Währungsunion zugutekam, also die eingebaute Begünstigung einer für ihren Wohlstand überwiegend auf Exporte setzenden Volkswirtschaft.

In der aktuellen Krise hat sich zunächst der Nationalstaat als Stabilisierungsfaktor erwiesen. Ist das eine Trendwende oder eine kurzfristige Konjunktur?

Der Nationalstaat ist, wenn es ernst wird, the only game in town, wie die Amerikaner sagen. Das war schon 2008 so. Das rhetorische Herunterspielen des Nationalstaats war im Wesentlichen immer eine Legitimierungstechnik der nationalen Regierungen, erst zur Rechtfertigung ihrer Öffnungspolitik und dann, um ihre Ratlosigkeit gegenüber den von ihr verursachten Regierbarkeitskrisen zu vertuschen.