Serie „Krisenberufe“ : „Wir sind oft die Blitzableiter“

Die Sozialpädagogin Antonia Eckert von der AWO München hilft geflüchteten Ukrainern, in einen geregelten Alltag zu finden. Einblicke in einen Krisenberuf.

Eine gewisse Lethargie liegt über der Erstaufnahmestelle in der Münchner Neuherbergstraße. Die Sonne steht gleißend am Himmel. Antonia Eckert von der Arbeiterwohlfahrt München beginnt ihre übliche Runde über das Gelände und durch die drei Leichtbauhallen, in denen etwa 200 Menschen aus der Ukraine untergebracht sind. „Wir beginnen unsere Schicht immer mit einem Rundgang. Schauen nach dem Rechten. Bieten Hilfe an. Zeigen, dass wir ansprechbar sind.“

Begleitet wird sie von einem russischsprachigen Übersetzer. Das Gelände im Stadtteil Milbertshofen-Am Hart beherbergt in Containern und drei Leichtbauhallen seit einigen Jahren Asylsuchende, derzeit sind wegen des hohen Bedarfs ausschließlich Menschen aus der Ukraine sowie dort Lebende aus Drittstaaten untergebracht, die in den vergangenen Monaten geflohen sind. In den je nach Wetter klimatisierten oder beheizten Hallen mit einer Grundfläche von etwa 500 Quadratmetern sind einzelne Wohnbereiche von zehn Quadratmetern durch zwei Meter hohe Bretterwände abgetrennt. Darin stehen Metallspinde, hüfthohe Holzregale und je vier Einzelbetten aus Metall mit Schaumstoffmatratzen. Die Bereiche haben keine Türen. Tücher oder Wolldecken dienen als Sichtschutz. Auf manchen der Trennwände stehen Plastikblumen.